Чи варто купувати вживаний Citroën C5 Aircross

Дата публікації: 29 жовтня 2025 06:45
Оновлено: 20:15
Вживаний Citroën C5 Aircross: чи варто купити
2018–2021 Citroën C5 Aircross Фото: exchangeandmart.co.uk

Серед компактних кросоверів Citroën C5 Aircross вирізняється акцентом на комфорті та нетиповим підходом до дизайну. Це сучасний сімейний автомобіль, який пропонує багато місця та плавність ходу, але чи виправдана купівля вживаного авто?

Про це написав Autokult.

Що це за авто

Модель Citroën C5 Aircross, виробництво якої розпочалося в Китаї, з'явилася в Європі лише у 2019 році. Це означає, що шукати авто старше цього року немає сенсу.

У січні 2022 року було представлено фейсліфтинг, який приніс значні зміни в інтер'єрі, зокрема перероблену приладову панель, більший мультимедійний екран, цифрову панель приладів та новий селектор автоматичної коробки передач.

З довжиною 4,5 метра та колісною базою 273 см, C5 Aircross є типовим кросовером C-сегменту, орієнтованим виключно на роль сімейного автомобіля без жодних позашляхових амбіцій.

Салон просторий та комфортний, що є візитівкою моделі. Задній ряд сидінь має унікальну конструкцію: три незалежні секції (40/20/40), які можна регулювати вздовж. Це дозволяє збільшити стандартну місткість багажника з 580 до 720 літрів (у гібридах — 460-600 літрів).

Автомобіль вирізняється плавною та приємною їздою завдяки легкій конструкції та підвісці, яка використовує класичну стійку Макферсона спереду та торсіонну балку ззаду. Модель оснащена системою GripControl, що імітує блокування диференціала, але завжди має лише передній привід.

Що ламається

В цілому, C5 Aircross — це доопрацьована модель з добре виготовленим кузовом без проблем з іржею та надійною 8-ступеневою АКПП Aisin (за умови неагресивної їзди). 

Однак є типові проблеми з двигунами:

  • 2.0 BlueHDi. Несправність водяної помпи та підвищена чутливість до перегріву. Тому необхідна регулярна перевірка. У разі перегріву зазвичай достатньо простого ремонту головки блоку циліндрів. Це рекомендований вибір дизеля.
  • 1.6 PureTech. Страждає від накопичення бензину в оливі, як у попередника 1.6 THP, хоча конструкція загалом покращена. Рекомендована заміна оливи кожні 10 000 км є критично важливою для забезпечення безпроблемної роботи.
  • 1.2 PureTech. Ремінь ГРМ розташований у масляній ванні, де суміш бензину й оливи його руйнує. Фрагменти ременя можуть засмічувати масляні канали. Тому вирішальне значення має якість оливи та регулярність заміни.
  • 1.5 BlueHDi. Зношення 7-міліметрового ланцюга ГРМ (що з'єднує лише розподільні вали), особливо при використанні неякісної оливи та в режимі старт-стоп. Також є проблеми з системою SCR. Рекомендовано відключити систему старт-стоп та регулярно перевіряти ланцюг.
  • Плагін-гібриди можуть бути цікаві до першої серйозної поломки, позаяк ремонт таких систем досить складний та дорогий. Гібрид на базі 1.2 PureTech є найгіршим варіантом.

Інші елементи:

  • Підвіска. Амортизатори з прогресивними обмежувачами ходу від Kayaba доступні за розумною ціною. Найчастіше зношуються рульові тяги.
  • Електрика. Електричні несправності, на відміну від багатьох французьких авто, трапляються рідко, іноді виходить з ладу обігрівач.

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
