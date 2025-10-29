Подержанный Citroën C5 Aircross: стоит ли купить

2018-2021 Citroën C5 Aircross Фото: exchangeandmart.co.uk

Среди компактных кроссоверов Citroën C5 Aircross отличается акцентом на комфорте и нетипичным подходом к дизайну. Это современный семейный автомобиль, который предлагает много места и плавность хода, но оправдана ли покупка подержанного авто?

Об этом написал Autokult.

Реклама

Читайте также:

Что это за авто

Модель Citroën C5 Aircross, производство которой началось в Китае, появилась в Европе только в 2019 году. Это значит, что искать авто старше этого года нет смысла.

В январе 2022 года был представлен фейслифтинг, который принес значительные изменения в интерьере, в частности переработанную приборную панель, больший мультимедийный экран, цифровую панель приборов и новый селектор автоматической коробки передач.

С длиной 4,5 метра и колесной базой 273 см, C5 Aircross является типичным кроссовером C-сегмента, ориентированным исключительно на роль семейного автомобиля без всяких внедорожных амбиций.

Салон просторный и комфортный, что является визитной карточкой модели. Задний ряд сидений имеет уникальную конструкцию: три независимые секции (40/20/40), которые можно регулировать вдоль. Это позволяет увеличить стандартную вместимость багажника с 580 до 720 литров (в гибридах — 460-600 литров).

Автомобиль отличается плавной и приятной ездой благодаря легкой конструкции и подвеске, которая использует классическую стойку Макферсона спереди и торсионную балку сзади. Модель оснащена системой GripControl, имитирующей блокировку дифференциала, но всегда имеет только передний привод.

Также читайте:

Самые надежные подержанные семейные авто в 2025 году

Названо самое дешевое новое гибридное авто в Украине

Какие подержанные французские кроссоверы лучше не покупать

Что ломается

В целом, C5 Aircross — это доработанная модель с хорошо изготовленным кузовом без проблем с ржавчиной и надежной 8-ступенчатой АКПП Aisin (при условии неагрессивной езды).

Однако есть типичные проблемы с двигателями:

2.0 BlueHDi. Неисправность водяного насоса и повышенная чувствительность к перегреву. Поэтому необходима регулярная проверка. В случае перегрева обычно достаточно простого ремонта головки блока цилиндров. Это рекомендуемый выбор дизеля.

Неисправность водяного насоса и повышенная чувствительность к перегреву. Поэтому необходима регулярная проверка. В случае перегрева обычно достаточно простого ремонта головки блока цилиндров. Это рекомендуемый выбор дизеля. 1.6 PureTech. Страдает от накопления бензина в масле, как у предшественника 1.6 THP, хотя конструкция в целом улучшена. Рекомендуемая замена масла каждые 10 000 км является критически важной для обеспечения беспроблемной работы.

Страдает от накопления бензина в масле, как у предшественника 1.6 THP, хотя конструкция в целом улучшена. Рекомендуемая замена масла каждые 10 000 км является критически важной для обеспечения беспроблемной работы. 1.2 PureTech. Ремень ГРМ расположен в масляной ванне, где смесь бензина и масла его разрушает. Фрагменты ремня могут засорять масляные каналы. Поэтому решающее значение имеет качество масла и регулярность замены.

Ремень ГРМ расположен в масляной ванне, где смесь бензина и масла его разрушает. Фрагменты ремня могут засорять масляные каналы. Поэтому решающее значение имеет качество масла и регулярность замены. 1.5 BlueHDi. Износ 7-миллиметровой цепи ГРМ (соединяющей только распределительные валы), особенно при использовании некачественного масла и в режиме старт-стоп. Также есть проблемы с системой SCR. Рекомендуется отключить систему старт-стоп и регулярно проверять цепь.

Износ 7-миллиметровой цепи ГРМ (соединяющей только распределительные валы), особенно при использовании некачественного масла и в режиме старт-стоп. Также есть проблемы с системой SCR. Рекомендуется отключить систему старт-стоп и регулярно проверять цепь. Плагин-гибриды могут быть интересны до первой серьезной поломки, поскольку ремонт таких систем достаточно сложный и дорогой. Гибрид на базе 1.2 PureTech является худшим вариантом.

Другие элементы: