Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли покупать подержанный Citroën C5 Aircross

Стоит ли покупать подержанный Citroën C5 Aircross

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 06:45
обновлено: 20:15
Подержанный Citroën C5 Aircross: стоит ли купить
2018-2021 Citroën C5 Aircross Фото: exchangeandmart.co.uk

Среди компактных кроссоверов Citroën C5 Aircross отличается акцентом на комфорте и нетипичным подходом к дизайну. Это современный семейный автомобиль, который предлагает много места и плавность хода, но оправдана ли покупка подержанного авто?

Об этом написал Autokult.

Реклама
Читайте также:

Что это за авто

Модель Citroën C5 Aircross, производство которой началось в Китае, появилась в Европе только в 2019 году. Это значит, что искать авто старше этого года нет смысла.

В январе 2022 года был представлен фейслифтинг, который принес значительные изменения в интерьере, в частности переработанную приборную панель, больший мультимедийный экран, цифровую панель приборов и новый селектор автоматической коробки передач.

С длиной 4,5 метра и колесной базой 273 см, C5 Aircross является типичным кроссовером C-сегмента, ориентированным исключительно на роль семейного автомобиля без всяких внедорожных амбиций.

Салон просторный и комфортный, что является визитной карточкой модели. Задний ряд сидений имеет уникальную конструкцию: три независимые секции (40/20/40), которые можно регулировать вдоль. Это позволяет увеличить стандартную вместимость багажника с 580 до 720 литров (в гибридах — 460-600 литров).

Автомобиль отличается плавной и приятной ездой благодаря легкой конструкции и подвеске, которая использует классическую стойку Макферсона спереди и торсионную балку сзади. Модель оснащена системой GripControl, имитирующей блокировку дифференциала, но всегда имеет только передний привод.

Также читайте:

Самые надежные подержанные семейные авто в 2025 году

Названо самое дешевое новое гибридное авто в Украине

Какие подержанные французские кроссоверы лучше не покупать

Что ломается

В целом, C5 Aircross — это доработанная модель с хорошо изготовленным кузовом без проблем с ржавчиной и надежной 8-ступенчатой АКПП Aisin (при условии неагрессивной езды).

Однако есть типичные проблемы с двигателями:

  • 2.0 BlueHDi. Неисправность водяного насоса и повышенная чувствительность к перегреву. Поэтому необходима регулярная проверка. В случае перегрева обычно достаточно простого ремонта головки блока цилиндров. Это рекомендуемый выбор дизеля.
  • 1.6 PureTech. Страдает от накопления бензина в масле, как у предшественника 1.6 THP, хотя конструкция в целом улучшена. Рекомендуемая замена масла каждые 10 000 км является критически важной для обеспечения беспроблемной работы.
  • 1.2 PureTech. Ремень ГРМ расположен в масляной ванне, где смесь бензина и масла его разрушает. Фрагменты ремня могут засорять масляные каналы. Поэтому решающее значение имеет качество масла и регулярность замены.
  • 1.5 BlueHDi. Износ 7-миллиметровой цепи ГРМ (соединяющей только распределительные валы), особенно при использовании некачественного масла и в режиме старт-стоп. Также есть проблемы с системой SCR. Рекомендуется отключить систему старт-стоп и регулярно проверять цепь.
  • Плагин-гибриды могут быть интересны до первой серьезной поломки, поскольку ремонт таких систем достаточно сложный и дорогой. Гибрид на базе 1.2 PureTech является худшим вариантом.

Другие элементы:

  • Подвеска. Амортизаторы с прогрессивными ограничителями хода от Kayaba доступны по разумной цене. Чаще всего изнашиваются рулевые тяги.
  • Электрика. Электрические неисправности, в отличие от многих французских авто, случаются редко, иногда выходит из строя обогреватель.

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации