Перекупщик назвал самые проблемные модели подержанных авто

Дата публикации 14 ноября 2025 06:45
обновлено: 21:07
Самые проблемные модели подержанных авто: советы перекупщика
Дилерская площадка подержанных авто. Скриншот: YouTube/@RealCarDealer

Дилер подержанных машин Брендон, который специализируется на дешевых авто, составил собственный черный список моделей, основываясь на опыте аукционов. Он отказывается покупать эти автомобили, так как они обычно разваливаются до того, как достигнут пробега 240 000 км.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Опыт дилера

Брэндон, мелкий дилер, который продает подержанные автомобили стоимостью до 5000 долларов, использовал свой непосредственный опыт, чтобы составить список моделей, которые он принципиально отказывается покупать. По его словам, некоторые машины могут проехать до 480 000 км без поломок, но большинство из черного списка не выдерживают и 200 000 км.

Недавно он выложил на своем YouTube-канале The Real Car Dealer видео, представив практический обзор моделей, которые он отказывается покупать, так как они вряд ли появляются на его стоянках в пригодном для продажи состоянии.

Для этого дилера правильная дешевая покупка — это скрытая жемчужина, но неправильная может опустошить его кошелек еще до того, как автомобиль покинет площадку.

Черный список

  • Nissan с вариатором (после 2007). Седаны и кроссоверы (Altima, Sentra, Murano, Rogue) с бесступенчатой трансмиссией (CVT) являются настоящей катастрофой для долголетия. Они часто попадают на аукцион со сломанной коробкой передач еще до того, как пробег достигнет 200 000 км.
  • Volkswagen и Audi. На автомобилях с большим пробегом (более 200 000 км), независимо от модели, почти гарантированно возникает утечка масла, чаще всего из-за неисправности задних главных сальников.
  • Грузовики Ram и внедорожники Durango. В ценовой категории Брендона эти модели регулярно имеют проблемы как с двигателем, так и с трансмиссией. По надежности они не могли конкурировать с аналогами от Ford или General Motors.
  • Cadillac с двигателем Northstar V8. Эти двигатели крайне непредсказуемы: либо работают безупречно годами, либо имеют катастрофические поломки примерно на 200 000 км.
  • Кроссоверы General Motors с 3,6-литровым двигателем V6. Модели Chevy Equinox, GMC Terrain, Acadia и Buick Enclave Брендон называет "пропастями для денег" из-за постоянного и дорогостоящего ремонта цепи ГРМ и двигателя.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
