Самые проблемные модели подержанных авто: советы перекупщика

Дилерская площадка подержанных авто. Скриншот: YouTube/@RealCarDealer

Дилер подержанных машин Брендон, который специализируется на дешевых авто, составил собственный черный список моделей, основываясь на опыте аукционов. Он отказывается покупать эти автомобили, так как они обычно разваливаются до того, как достигнут пробега 240 000 км.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Опыт дилера

Брэндон, мелкий дилер, который продает подержанные автомобили стоимостью до 5000 долларов, использовал свой непосредственный опыт, чтобы составить список моделей, которые он принципиально отказывается покупать. По его словам, некоторые машины могут проехать до 480 000 км без поломок, но большинство из черного списка не выдерживают и 200 000 км.

Недавно он выложил на своем YouTube-канале The Real Car Dealer видео, представив практический обзор моделей, которые он отказывается покупать, так как они вряд ли появляются на его стоянках в пригодном для продажи состоянии.

Для этого дилера правильная дешевая покупка — это скрытая жемчужина, но неправильная может опустошить его кошелек еще до того, как автомобиль покинет площадку.

Черный список