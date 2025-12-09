Вживані авто, які стануть фінансовим жахом для власника

Renault Megane III Фото: leboncoin.fr

Купівля вживаного автомобіля часто нагадує лотерею, але деякі моделі гарантовано стануть пилотягами для грошей через конструктивні вади. Автоексперт склав антирейтинг із п'яти популярних машин, які краще оминати, щоб не витрачати тисячі доларів на капітальні ремонти двигунів та коробок передач.

Volkswagen Passat B6 (1.8 TSI)

П’яте місце посів народний улюбленець Passat B6. Попри надійність дизельних версій, бензиновий двигун 1.8 Turbo став справжнім розчаруванням. Основна проблема, з якою стикаються 95% власників — колосальне споживання мастила, що може сягати понад 3 літри від заміни до заміни навіть при спокійній їзді. Додайте сюди ненадійні турбіни, ланцюги ГРМ, дорогі запчастини та кузов, що швидко іржавіє, та отримаєте авто, яке постійно вимагає вкладень.

Renault Megane III (1.2 TCe)

Четверту сходинку займає Renault Megane третього покоління, але не з надійним дизелем 1.5, а з бензиновим мотором 1.2 TCe. Цей двигун не витримує якості нашого палива: у нього прогорають клапани та з'являється підвищений апетит до мастила. Ситуація стає критичною, якщо авто оснащене роботизованою коробкою передач, яка рідко проходить понад 200 000 км. Ремонт такого тандему може коштувати космічних сум.

Citroën C4 (1.6 Turbo/EP6)

Третє місце дісталося Citroën C4 з сумнозвісним двигуном EP6 (1.6 Turbo), який також встановлювався на Peugeot, MINI та BMW. Експерт категорично не радить купувати це авто. Складні турбіни, недовговічний ланцюг та постійний масложор — типові супутники цього мотора. Єдина альтернатива для цієї моделі — надійний 1.6 дизель.

Mazda CX-7 (2.3 Turbo)

На другому місці опинилася Mazda CX-7 з двигуном 2.3 Turbo. Ці машини часто продають за привабливими цінами (6000–6500 доларів), але це пастка. По-перше, авто має невиправдано складну та дорогу в обслуговуванні підвіску. По-друге, мотор — це суцільна проблема. Він споживає багато мастила та пального, страждає від несправностей турбін, ланцюгів та паливної системи (форсунки часто виходять з ладу). Саме через ненадійність двигуна ці версії коштують на ринку дешевше за дизельні аналоги.

Subaru (дизельні версії)

Лідером антирейтингу стали автомобілі Subaru з дизельними двигунами. Попри те, що сучасні бензинові мотори бренду вважаються надійними, старі дизелі експерт називає жахіттям. Вони чутливі до якості палива, мають проблеми з екологією та часто не доживають до 150 000 км пробігу. Головна причина — поломка колінвала, який просто тріскається через вібрації від зношеного двомасового маховика. Заміна двигуна обійдеться у понад 3500 доларів, ще й знайти живий агрегат в Україні вкрай важко.