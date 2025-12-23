Рейтинг вживаних авто з найдешевшим ремонтом в Україні

Renault Logan Фото: infocar.ua

Експерт склав рейтинг популярних на вторинному ринку моделей, технічне обслуговування яких можна здійснити самостійно навіть у гаражних умовах. Основними критеріями відбору стали конструктивна простота вузлів, витривалість підвіски та постійна наявність доступних запчастин.

Бюджетні рішення

У сегменті найбільш доступних автомобілів особливе місце посідає Daewoo Lanos. Ця модель славиться конструктивною простотою та величезним вибором нових та вживаних запчастин. Для бюджету в межах 2500–3000 доларів це один із найбільш раціональних варіантів через відсутність складних електронних систем та легкість доступу до технічних вузлів.

Подібну репутацію має Chevrolet Lacetti, який часто обирають для інтенсивної експлуатації у службах доставки. Автомобіль оснащений простими атмосферними двигунами та витривалою ходовою частиною, що робить його утримання максимально передбачуваним.

Ще одним представником надійного транспорту є Mitsubishi Lancer 9. Попри схильність кузова до корозії, технічна частина моделі вважається зразковою. Надійна електрика та доступна вартість компонентів підвіски чи зчеплення дозволяють власникам уникати великих витрат. Основна увага при обслуговуванні зазвичай приділяється лише контролю за рівнем мастила у двигуні, що є характерною особливістю цієї моделі, яка легко усувається за невеликі кошти.

Лідери рейтингу

Трійку лідерів серед автомобілів з найдешевшим ремонтом відкриває Volkswagen Golf IV. Ця модель вважається невбиваною завдяки високій зносостійкості матеріалів та простоті двигунів 1.4 та 1.6 MPI. Також високу оцінку отримує дизельний агрегат 1.9 TDI за його ресурсність. Популярність моделі забезпечує стабільний попит на запчастини, що утримує ціни на розхідні матеріали на низькому рівні.

Другу сходинку займає Skoda Octavia Tour, яку фахівці називають найнадійнішим поколінням в історії марки. Конструкція авто дозволяє легко здійснювати заміну фільтрів, мастил та свічок самостійно, а запас міцності ходової частини часто перевищує 250 000 км до першого серйозного втручання.

Золотим призером рейтингу став Renault Logan. Цей автомобіль створювався за концепцією максимальної доступності та довговічності. В умовах обмеженого бюджету 4000–5000 доларів Logan вважається найбільш міцним варіантом для складних дорожніх умов. Прості механізми та дешевизна компонентів дозволяють експлуатувати машину з мінімальними фінансовими втратами, що робить її безумовним лідером за критерієм вартості обслуговування та ремонту.