Які вживані автомобілі українці розкуповують найшвидше

Автомобільний експерт склав рейтинг вживаних машин, які не затримуються на ринку та продаються майже миттєво. Лідерами попиту стали японські кросовери та європейські дизельні універсали, які поєднують ресурсність з помірною вартістю обслуговування.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Рейтинг ліквідності

На вторинному ринку України сформувався перелік автомобілів, які знаходять нових власників за лічені дні, а іноді й години.

Перше місце у рейтингу найбільш популярних авто посів кросовер Honda CR-V п'ятого покоління (2016-2022). У бюджеті 25 000+ доларів покупці найчастіше обирають саме цю модель через її гарну репутацію. Машина вирізняється надійною ходовою частиною, безпроблемною електрикою та ресурсними двигунами — як бензиновими, так і дизельними.

На другій сходинці опинився Mazda CX-5 другого покоління. Експерт наголошує, що найбільший попит мають саме бензинові версії з двигуном 2.5 SkyActiv. На відміну від дизельних аналогів, вони менш вибагливі до якості пального та умов експлуатації, маючи ресурс понад 300 000 км. У ціновому діапазоні близько 20 000 доларів ця модель залишається однією з найбажаніших.

Надійність та стереотипи

Третє місце посіли французькі кросовери Peugeot 3008 та 5008 (2018–2020). За словами експерта, поєднання 2-літрового дизеля та класичного автомата Aisin зробило ці моделі безальтернативним вибором у бюджеті 20 000–22 000 доларів для тих, хто шукає надійний дизельний паркетник із сучасним дизайном.

Також стабільно високий попит мають седани Mazda 3 та Mazda 6 (2014–2016). Секрет їхньої популярності криється у вдалих атмосферних двигунах SkyActiv та надійних автоматичних коробках передач, що доповнюється привабливим інтер'єром та екстер'єром.

До списку швидких продажів потрапила Audi A6 C7. Особливе полювання ведеться за версіями з 3-літровим дизельним двигуном. Покупців не лякають навіть пробіги у 140 000 км та більше, адже для цього агрегата це не критичний показник. Якість кузова та стійкість до корозії дозволяють цим авто довго тримати високу ціну.

Замикають сімку лідерів два популярні варіанти: