Lexus ES 300h після 750 000 км пробігу: що витримало авто

2020 Lexus ES 300h Фото: edmunds.com

Сучасні автомобілі часто вважають одноразовими, але гібридний седан Lexus ES 300h з автопарку польської компанії довів протилежне, подолавши 750 000 км менш як за п’ять років. За цей час автомобіль жодного разу не підвів власників серйозною поломкою, відвідуючи сервіс переважно для планового обслуговування.

Про це написав Interia.

Історія рекордсмена

Гібридний седан Lexus ES 300h, що належить польській транспортній компанії Follow me! зі Щецина, встановив своєрідний рекорд витривалості. Автомобіль придбали наприкінці 2020 року для роботи на маршруті між Щецином та аеропортом Берліна.

Режим експлуатації був надзвичайно інтенсивним: за неповні п'ять років на одометрі з'явилися цифри, які для більшості приватних авто недосяжні й за 20 років життя — 754 тисячі кілометрів. Весь цей час машина обслуговувалася виключно в офіційному сервісі.

Найбільше вражає стан ключових вузлів автомобіля. За такий пробіг у гібридній силовій установці, 2,5-літровому бензиновому двигуні та трансмісії не сталося жодної несправності.

Основні агрегати, включаючи високовольтну батарею, залишаються заводськими. Це спростовує поширений міф про ненадійність або короткий термін служби гібридних компонентів при великих пробігах.

Хроніка сервісу

За весь період експлуатації автомобіль пройшов 48 технічних оглядів. Абсолютна більшість робіт стосувалася заміни розхідних матеріалів: моторної оливи та фільтрів. Завдяки системі рекуперації енергії гальмівні колодки та диски служили значно довше за норму.

Список реальних ремонтів виявився напрочуд коротким:

заміна передніх гальмівних дисків та колодок була проведена на 538 000 км;

задні гальмівні колодки — на 552 000 км;

передні амортизатори були замінені майже на 484 000 км, а задні — на 546 000 км;

двічі замінювалися склоочисники автомобіля (на 213 000 км та 614 000 км);

звукоізоляційні елементи передніх гальмівних колодок (318 000 км);

сальник заднього гальмівного супорта (433 000 км);

тяга замка капота (524 000 км);

на 713 000 км було замінено датчик тиску в лівому передньому колесі.

Представники автопарку зазначають, що навіть після величезного пробігу салон автомобіля виглядає охайно. Шкіряне оздоблення сидінь, кермо та елементи пластику не втратили свого товарного вигляду.

Цей випадок став ще одним доказом того, що складна, на перший погляд, гібридна технологія насправді може бути еталоном довговічності та економічності.