Lexus ES 300h после 750 000 км пробега: что выдержало авто

2020 Lexus ES 300h Фото: edmunds.com

Современные автомобили часто считают одноразовыми, но гибридный седан Lexus ES 300h из автопарка польской компании доказал обратное, преодолев 750 000 км менее чем за пять лет. За это время автомобиль ни разу не подвел владельцев серьезной поломкой, посещая сервис в основном для планового обслуживания.

Об этом написал Interia.

Реклама

Читайте также:

История рекордсмена

Гибридный седан Lexus ES 300h, принадлежащий польской транспортной компании Follow me! из Щецина, установил своеобразный рекорд выносливости. Автомобиль приобрели в конце 2020 года для работы на маршруте между Щецином и аэропортом Берлина.

Режим эксплуатации был чрезвычайно интенсивным: за неполные пять лет на одометре появились цифры, которые для большинства частных авто недостижимы и за 20 лет жизни — 754 тысячи километров. Все это время машина обслуживалась исключительно в официальном сервисе.

Больше всего поражает состояние ключевых узлов автомобиля. За такой пробег в гибридной силовой установке, 2,5-литровом бензиновом двигателе и трансмиссии не произошло ни одной неисправности.

Основные агрегаты, включая высоковольтную батарею, остаются заводскими. Это опровергает распространенный миф о ненадежности или коротком сроке службы гибридных компонентов при больших пробегах.

Также читайте:

Лучшие гибридные машины для покупки прямо сейчас

Какое японское гибридное авто с пробегом выгодно купить

Хроника сервиса

За весь период эксплуатации автомобиль прошел 48 технических осмотров. Абсолютное большинство работ касалось замены расходных материалов: моторного масла и фильтров. Благодаря системе рекуперации энергии тормозные колодки и диски служили значительно дольше нормы.

Список реальных ремонтов оказался на удивление коротким:

замена передних тормозных дисков и колодок была произведена на 538 000 км;

задние тормозные колодки — на 552 000 км;

передние амортизаторы были заменены почти на 484 000 км, а задние — на 546 000 км;

дважды заменялись стеклоочистители автомобиля (на 213 000 км и 614 000 км);

звукоизоляционные элементы передних тормозных колодок (318 000 км);

сальник заднего тормозного суппорта (433 000 км);

тяга замка капота (524 000 км);

на 713 000 км был заменен датчик давления в левом переднем колесе.

Представители автопарка отмечают, что даже после огромного пробега салон автомобиля выглядит опрятно. Кожаная отделка сидений, руль и элементы пластика не потеряли своего товарного вида.

Этот случай стал еще одним доказательством того, что сложная, на первый взгляд, гибридная технология на самом деле может быть эталоном долговечности и экономичности.