Какие подержанные автомобили украинцы быстро раскупают

Какие подержанные авто продаются в Украине мгновенно
Автомобильный эксперт составил рейтинг подержанных машин, которые не задерживаются на рынке и продаются почти мгновенно. Лидерами спроса стали японские кроссоверы и европейские дизельные универсалы, которые сочетают ресурсность с умеренной стоимостью обслуживания.
Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".
Рейтинг ликвидности
На вторичном рынке Украины сформировался перечень автомобилей, которые находят новых владельцев за считанные дни, а иногда и часы.
Первое место в рейтинге самых популярных авто занял кроссовер Honda CR-V пятого поколения (2016-2022). В бюджете 25 000+ долларов покупатели чаще всего выбирают именно эту модель из-за ее хорошей репутации. Машина отличается надежной ходовой частью, беспроблемной электрикой и ресурсными двигателями — как бензиновыми, так и дизельными.
На второй строчке оказался Mazda CX-5 второго поколения. Эксперт отмечает, что наибольшим спросом пользуются именно бензиновые версии с двигателем 2.5 SkyActiv. В отличие от дизельных аналогов, они менее прихотливы к качеству топлива и условиям эксплуатации, имея ресурс более 300 000 км. В ценовом диапазоне около 20 000 долларов эта модель остается одной из самых желанных.
Также читайте
Авто с пробегом, которые опустошат кошелек владельца
Во что превратился Lexus ES 300h после 750 000 км пробега
Надежность и стереотипы
Третье место заняли французские кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 (2018-2020). По словам эксперта, сочетание 2-литрового дизеля и классического автомата Aisin сделало эти модели безальтернативным выбором в бюджете 20 000-22 000 долларов для тех, кто ищет надежный дизельный паркетник с современным дизайном.
Также стабильно высоким спросом пользуются седаны Mazda 3 и Mazda 6 (2014-2016). Секрет их популярности кроется в удачных атмосферных двигателях SkyActiv и надежных автоматических коробках передач, что дополняется привлекательным интерьером и экстерьером.
В список быстрых продаж попала Audi A6 C7. Особая охота ведется за версиями с 3-литровым дизельным двигателем. Покупателей не пугают даже пробеги в 140 000 км и более, ведь для этого агрегата это не критичный показатель. Качество кузова и устойчивость к коррозии позволяют этим авто долго держать высокую цену.
Замыкают семерку лидеров два популярных варианта:
- Kia Sorento с двигателем 2.2 дизель. Несмотря на то, что ремонт топливной системы этого авто может быть дорогим (например, капитальный ремонт двигателя будет стоить около 3000 долларов), стереотип о "дешевом корейском обслуживании" продолжает работать, обеспечивая модели бешеный спрос. С учетом того, что модели 2015-2016 годов стоят примерно 20 000 долларов, можно поискать более интересные варианты.
- Volkswagen Golf VII (дизель на автомате DSG). Это классический выбор для тех, кто имеет бюджет 13 000-14 000 долларов. Экономичность, наличие запчастей и ликвидность кузова универсал делают Golf одним из лидеров рынка.
Читайте Новини.LIVE!