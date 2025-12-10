Какие подержанные автомобили украинцы быстро раскупают

2020 Honda CR-V Фото: Honda

Автомобильный эксперт составил рейтинг подержанных машин, которые не задерживаются на рынке и продаются почти мгновенно. Лидерами спроса стали японские кроссоверы и европейские дизельные универсалы, которые сочетают ресурсность с умеренной стоимостью обслуживания.

Рейтинг ликвидности

На вторичном рынке Украины сформировался перечень автомобилей, которые находят новых владельцев за считанные дни, а иногда и часы.

Первое место в рейтинге самых популярных авто занял кроссовер Honda CR-V пятого поколения (2016-2022). В бюджете 25 000+ долларов покупатели чаще всего выбирают именно эту модель из-за ее хорошей репутации. Машина отличается надежной ходовой частью, беспроблемной электрикой и ресурсными двигателями — как бензиновыми, так и дизельными.

На второй строчке оказался Mazda CX-5 второго поколения. Эксперт отмечает, что наибольшим спросом пользуются именно бензиновые версии с двигателем 2.5 SkyActiv. В отличие от дизельных аналогов, они менее прихотливы к качеству топлива и условиям эксплуатации, имея ресурс более 300 000 км. В ценовом диапазоне около 20 000 долларов эта модель остается одной из самых желанных.

Надежность и стереотипы

Третье место заняли французские кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 (2018-2020). По словам эксперта, сочетание 2-литрового дизеля и классического автомата Aisin сделало эти модели безальтернативным выбором в бюджете 20 000-22 000 долларов для тех, кто ищет надежный дизельный паркетник с современным дизайном.

Также стабильно высоким спросом пользуются седаны Mazda 3 и Mazda 6 (2014-2016). Секрет их популярности кроется в удачных атмосферных двигателях SkyActiv и надежных автоматических коробках передач, что дополняется привлекательным интерьером и экстерьером.

В список быстрых продаж попала Audi A6 C7. Особая охота ведется за версиями с 3-литровым дизельным двигателем. Покупателей не пугают даже пробеги в 140 000 км и более, ведь для этого агрегата это не критичный показатель. Качество кузова и устойчивость к коррозии позволяют этим авто долго держать высокую цену.

