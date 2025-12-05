Видео
Україна
Видео

Самые надежные подержанные авто после 10 лет пробега

Дата публикации 5 декабря 2025 15:20
Немецкий рейтинг надежности: лучшие подержанные авто возрастом 10 лет
2015 Mercedes B-Class (W246) Фото: autoevolution.com

Покупка 10-летнего автомобиля позволяет избежать лишних переплат, но исследование TÜV 2025 свидетельствует об огромной разнице в техническом состоянии разных моделей. Немецкие специалисты проверили, какие подержанные машины сохраняют лучшую выносливость после десятилетия на дорогах и назвали лидеров рейтинга.

Об этом сообщил Interia.

Кто среди лидеров

Согласно отчету TÜV 2025, разница в качестве между 10-летними моделями является колоссальной. Если в одних авто серьезные дефекты обнаруживают лишь у каждого шестого экземпляра, то другие ломаются вдвое чаще. Средний показатель неисправностей для группы 10-11-летних машин составляет 22,9%. Для сравнения, в категории 12-13 лет эта цифра возрастает до 28,4%, а среди 6-7-летних составляет лишь 13,6%.

В топе самых надежных доминируют представители премиум-класса, однако в ТОП-15 лучших вошли доступные модели: Mazda3, Mini, Mitsubishi Space Star и Volkswagen Golf Plus.

ТОП-15 авто с наименьшим процентом поломок

  1. Mercedes B-Class (15%)
  2. Mercedes GLE/ML (15,9%)
  3. Mercedes A-Class (15,9%)
  4. VW Touareg (17%)
  5. Audi A3 (17,3%)
  6. VW Golf Plus (17,5%)
  7. Mitsubishi Space Star (18,3%)
  8. VW Golf (18,7%)
  9. Mini (18,9%)
  10. Mazda3 (19,3%)
  11. BMW X1 (19,9%)
  12. VW Sharan (20,2%)
  13. Volvo XC60 (20,2%)
  14. Audi A4 (20,4%)
  15. Audi A6/A7 (20,4%)

Технический разбор

Абсолютным лидером рейтинга стал Mercedes B-Class (W246). Секрет успеха в относительно простых технических решениях и выносливых двигателях. Эксперты высоко оценивают долговечность подвески и тормозной системы. Слабым местом модели является электроника (парктроники, модули комфорта), а дизельные версии требуют внимания к форсункам и сажевому фильтру.

На второй строчке оказался массивный кроссовер Mercedes GLE/ML (W166). Несмотря на большой вес и значительные пробеги, он демонстрирует отличную выносливость. Двигатели V6 и дизели OM642 надежны, но требуют регулярной замены масла в АКПП. Главная боль владельцев — пневмоподвеска, которая может потребовать ремонта после 10 лет, а также возможные утечки масла при пробегах свыше 200 000 км.

Замыкает пьедестал Mercedes A-Class (W176). Это один из самых качественных представителей компактного премиума. Ходовая часть легко выдерживает 120 000-150 000 км без серьезных вмешательств. Проблемы могут создавать датчики ABS и мелкая электроника. Покупателям бензиновых версий следует тщательно выбирать масло, а в машинах с механикой — проверять сцепление.

рейтинг авто Mercedes-Benz автомобиль Volkswagen подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
