Дата публикации 19 октября 2025 17:40
обновлено: 18:00
Подержанный Mercedes GLC X253: стоит ли покупать
2019 Mercedes GLC X253 Фото: infocar.ua

Подержанные экземпляры Mercedes GLC первого поколения хорошо сохраняют свою стоимость и имеют отличные дизельные двигатели, но обслуживание не всегда проходит без проблем. Чего ожидать после покупки и чего следует избегать перед принятием решения.

Об этом написал Autokult.

Выбор двигателя

Предлагался широкий выбор моторов: три бензиновых, две AMG-версии, два гибрида с подзарядкой и шесть дизельных вариантов. Почти все работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, что делало дизельные версии одними из самых экономичных в классе.

  • Дизельные двигатели (особенно 4-цилиндровые) — лучший выбор благодаря низкому расходу топлива (редко превышает 7 л/100 км) и высокой динамике. Они имеют прочную цепь ГРМ. Новейший 2-литровый дизель ОМ 654 (после 2019) может иметь проблемы с чрезмерным накоплением нагара. 6-цилиндровые дизели, как старые, так и новые рядные, дороже в обслуживании и подвержены проблемам с образованием сажи и износом распределительных валов.
  • Бензиновые двигатели (особенно M274 до рестайлинга) известны изяществом, но потребляют много топлива (10 л/100 км) и могут иметь серьезные проблемы (трещины блоков, изношенные поршни) из-за низкого качества масла и нерегулярного обслуживания.

В гибридах с подзарядкой (PHEV) дизельный 300de (после 2019 года) лучше бензинового 300e благодаря экономии при любых условиях.

Надежность модели

GLC в целом имеет хорошие рейтинги надежности (в том числе ADAC). Но механики называют потенциально слабые места автомобиля.

  • Подвеска. Особенно дорогая в ремонте, если это более технически сложная версия. Даже самая простая передняя подвеска недолговечна, иногда требует проверки и выравнивания сложной геометрии каждые 2-3 года.
  • Трансмиссия. Следует проверять карданные валы на люфт и раздаточную коробку на утечки масла. Любой люфт нужно устранять немедленно, чтобы предотвратить серьезную поломку. Сами внутренние механизмы очень долговечны.
  • Мелкие неисправности. Зависание мультимедийной системы, отказы вентилятора, USB-портов, элементов управления сиденьями/стеклоподъемниками на дверях.
  • Интерьер. Пластик и кожаная обивка не очень износостойкие (царапины, пятна после 150 000 км). Возможны протечки в багажник через кнопку электропривода задней двери.

9-ступенчатые коробки передач беспроблемные. Они лучше справляются с жесткой, спортивной ездой. Замена масла является важной, желательно вместе с фильтром, встроенным в поддон картера. 7-ступенчатая трансмиссия, используемая в GLC 350e hybrid, также обеспечивает долгий и беспроблемный срок службы.

авто Mercedes-Benz проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
