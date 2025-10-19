Вживаний Mercedes GLC X253: чи варто купувати

2019 Mercedes GLC X253 Фото: infocar.ua

Вживані екземпляри Mercedes GLC першого покоління добре зберігають свою вартість та мають чудові дизельні двигуни, але обслуговування не завжди проходить без проблем. Чого очікувати після покупки та чого слід уникати перед ухваленням рішення.

Що це за автомобіль

Mercedes-Benz GLC — середньорозмірний кросовер, який випускався з 2015 по 2022 рік як наступник моделі GLK. Він швидко став лідером продажів бренду у Європі. У 2019 році модель оновили, додавши MBUX, нові системи допомоги водієві та м’який гібрид для бензинових версій.

Автомобіль побудований на задньопривідній платформі MRA, хоча більшість моделей є повнопривідними. Це просторий кросовер довжиною 4,66 м та з багажником на 550 л.

Ходові характеристики відмінні. Опціональна адаптивна пневматична підвіска Air Body Control забезпечує неперевершений комфорт. Стандартна пружинна підвіска Agility Control була доповнена системою Dynamic Body Control з адаптивними амортизаторами після рестайлінгу.

Вибір двигуна

Пропонувався широкий вибір моторів: три бензинові, дві AMG-версії, два гібриди з підзарядкою та шість дизельних варіантів. Майже всі працюють у парі з 9-ступеневою автоматичною коробкою передач, що робило дизельні версії одними з найекономічніших у класі.

Дизельні двигуни (особливо 4-циліндрові) — найкращий вибір завдяки низькій витраті палива (рідко перевищує 7 л/100 км) та високій динаміці. Вони мають міцний ланцюг ГРМ. Новіший 2-літровий дизель ОМ 654 (після 2019) може мати проблеми з надмірним накопиченням нагару. 6-циліндрові дизелі, як старіші, так і новіші рядні, дорожчі в обслуговуванні та схильні до проблем з утворенням сажі та зносом розподільних валів.

Бензинові двигуни (особливо M274 до рестайлінгу) відомі витонченістю, але споживають багато палива (10 л/100 км) та можуть мати серйозні проблеми (тріщини блоків, зношені поршні) через низьку якість оливи та нерегулярне обслуговування.

В гібридах з підзарядкою (PHEV) дизельний 300de (після 2019 року) кращий за бензиновий 300e завдяки економії за будь-яких умов.

Надійність моделі

GLC загалом має хороші рейтинги надійності (зокрема ADAC). Але механіки називають потенційно слабкі місця автомобіля.

Підвіска. Особливо дорога в ремонті, якщо це більш технічно складна версія. Навіть найпростіша передня підвіска недовговічна, іноді вимагає перевірки та вирівнювання складної геометрії кожні 2-3 роки.

Підвіска. Особливо дорога в ремонті, якщо це більш технічно складна версія. Навіть найпростіша передня підвіска недовговічна, іноді вимагає перевірки та вирівнювання складної геометрії кожні 2-3 роки.

Трансмісія. Слід перевіряти карданні вали на люфт та роздавальну коробку на витоки оливи. Будь-який люфт потрібно усувати негайно, щоб запобігти серйозній поломці. Самі внутрішні механізми дуже довговічні.

Дрібні несправності. Зависання мультимедійної системи, відмови вентилятора, USB-портів, елементів керування сидіннями/склопідйомниками на дверях.

Інтер'єр. Пластик та шкіряна оббивка не дуже зносостійкі (подряпини, плями після 150 000 км). Можливі протікання у багажник через кнопку електроприводу задніх дверей.

9-ступеневі коробки передач безпроблемні. Вони краще справляються з жорсткою, спортивною їздою. Заміна оливи є важливою, бажано разом з фільтром, вбудованим у піддон картера. 7-ступенева трансмісія, що використовується в GLC 350e hybrid, також забезпечує довгий та безпроблемний термін служби.