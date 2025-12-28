Відео
Автомобіль з пробігом 200 000 км — що перевірити перед купівлею

Дата публікації: 28 грудня 2025 14:22
Авто після 200 000 км пробігу: що перевірити перед купівлею
Огляд вживаного авто. Фото: freepik.com

Позначка 200 000 км на одометрі є моментом, коли природний знос багатьох компонентів автомобіля стає критичним. Хоча сучасні машини здатні долати значно більші дистанції, саме цей етап вимагає ретельної перевірки ключових вузлів, щоб уникнути великих витрат на ремонт одразу після придбання.

Про це написав Interia Motoryzacja.

ГРМ та герметичність двигуна

Наявність документального підтвердження заміни ременя або ланцюга ГРМ є вагомим аргументом при виборі. За відсутності сервісної історії варто заздалегідь закласти бюджет на цю процедуру, позаяк розрив ременя призводить до фатальних наслідків для двигуна.

Також на такому пробігу часто з'являються витоки оливи з-під кришки клапанів, сальників вала або піддона, що потребує уважного огляду підкапотного простору.

Турбокомпресор

Особливу пильність слід виявити до стану турбіни (де встановлений відповідний двигун), особливо в автомобілях, що експлуатувалися переважно в міських умовах. Типовими симптомами несправності є характерний свист, поява диму з вихлопної системи або помітне зниження потужності.

Ремонт або заміна турбокомпресора належать до дорогих операцій, тому діагностика цього вузла є пріоритетною.

Підвіска та кермове управління

На пробігу понад 200 000 км підвіска часто виявляє приховані недоліки. Для їх виявлення рекомендується пробна поїздка дорогою з нерівним покриттям.

Щодо кермового управління, то основні ризики пов'язані з кермовою рейкою: наявність люфтів, сторонні звуки при швидкому повороті керма або підтікання гідравлічної рідини сигналізують про необхідність реставрації чи заміни агрегату.

Коробка передач та зчеплення

Оцінка роботи трансмісії повинна включати перевірку плавності перемикання передач. Ривки, затримки під час рушання або відсутність чіткості перемикання є ознаками зносу.

У версіях з механічною КПП увагу приділяють зчепленню та двомасовому маховику, ресурс яких зазвичай вичерпується саме до цієї межі пробігу.

Системи DPF та EGR

Для дизельних автомобілів стан сажового фільтра (DPF) та клапана рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) є критичним. Забитий фільтр DPF проявляється частими циклами регенерації та помилками бортового комп'ютера.

Своєю чергою, накопичення нагару в клапані EGR спричиняє нерівномірну роботу двигуна. Відновлення цих елементів вимагає значних фінансових вкладень.

Прихована корозія

Зовнішній вигляд порогів або крил може бути задовільним, проте справжній стан кузова відкривається лише під час огляду на підіймачу.

Особливу увагу варто приділити місцям кріплення підвіски, підлозі багажника та зонам навколо опор амортизаторів, де корозія найчастіше залишається непомітною при поверхневому огляді.

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
