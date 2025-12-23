Антирейтинг найбільш проблемних турбодвигунів на вторинному ринку

Двигун BMW 2.0 TwinPower Turbo (N20) Фото: bmwblog.com

Сучасні турбовані агрегати обіцяють високу потужність та економічність, проте окремі моделі здобули репутацію вкрай проблемних механізмів. Виявлені конструктивні дефекти та чутливість до обслуговування роблять ці двигуни ризикованим вибором, особливо під час купівлі вживаного автомобіля.

Про це написав SUV News.

Реклама

Читайте також:

Зона ризику в Україні

Турбовані двигуни давно стали стандартом автомобільної індустрії завдяки обіцянкам кращої динаміки та низьких викидів. Проте досвід експлуатації свідчить, що не всі агрегати однаково вдалі. В українських реаліях недоліки таких моторів проявляються значно гостріше. Основними чинниками стають нестабільна якість пального, нерегулярне обслуговування через бажання зекономити, а також масовий імпорт вживаних машин з невідомою історією. Додатковим ризиком є дефіцит якісної діагностики турбін у регіонах, що часто призводить до задавнених проблем.

Двигун Volkswagen/Audi 1.4 TSI (EA111) потужністю до 160 к.с., який випускався до 2012 року, попри технологічність отримав славу проблемного через розтягування ланцюга ГРМ, надмірне споживання оливи та ризик прогару поршнів. За даними ADAC, цей агрегат неодноразово ставав лідером за кількістю серйозних відмов у компактному класі.

Не менш вибагливим виявився двигун BMW 2.0 TwinPower Turbo (N20). Вироблений у період 2011–2017 років, він продемонстрував схильність до передчасного зносу ланцюга ГРМ, відмов паливної помпи високого тиску та перегріву турбіни, що змусило Consumer Reports суттєво знизити рейтинги надійності марки.

Трициліндровий Ford 1.0 EcoBoost свого часу отримав звання "Двигун року". Але на практиці двигуни 2012–2018 років випуску мають критичний недолік — ризик руйнування ременя ГРМ, що працює у масляній ванні. Це призводить до раптового знищення мотора без будь-яких попереджень. Видання WhatCar? визнало EcoBoost одним із найбільш проблемних малолітражних двигунів у Європі через постійні несправності системи охолодження.

Також читайте:

Чому турбодвигун в автомобілі може не пережити зиму

Які автомобілі мають найнадійніші турбодвигуни

Спільні розробки

Спільна розробка концернів PSA та BMW двигун 1.6 THP, що встановлювався на моделі Peugeot, Citroën та Mini, страждає від нагару на клапанах, розтягування ланцюга та нестабільної роботи турбіни. Звіти TÜV Report підтверджують, що автомобілі з цим двигуном часто не проходять технічний огляд з першої спроби через незадовільний стан силового вузла.

Замикає антирейтинг двигун Renault/Nissan 1.2 TCe, який вважають одним з найбільш невдалих у масовому сегменті через катастрофічний розхід оливи та швидке падіння компресії. У Франції організація UFC-Que Choisir навіть фіксувала масові судові позови від власників, позаяк потреби у капітальному ремонті часто виникали вже після 80 000–100 000 км пробігу. Такі показники роблять цей двигун вкрай небажаним придбанням на вторинному ринку.