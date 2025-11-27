Найнадійніші турбодвигуни: на яких авто вони стоять

Nissan RB26DETT Фото: Nissan

Хоча багато виробників освоїли турбонаддув, лише деякі створили двигуни, які стали легендарними завдяки своїй довговічності, високій продуктивності та потенціалу до тюнінгу. Фахівці склали рейтинг автомобільних брендів, чиї турбомотори заслужили звання найкращих.

Про це написав Hot Cars.

Toyota

Жодне обговорення міцних турбодвигунів неможливе без Toyota на вершині. 2JZ-GTE від Supra MK4 став легендою завдяки своїй здатності витримувати екстремальну потужність. Завдяки чавунному блоку та надмірно спроєктованим компонентам, тюнери десятиліттями доводили його до понад 1000 к.с. з мінімальними модифікаціями.

Окрім бензинових чудес, дизельний турбодвигун 1KD-FTV (Hilux, Land Cruiser) є еталоном бездоганної довговічності. Створені не для швидкості, а для роботи, ці двигуни можуть без нарікань витримати багаторічне недбальство, важке буксирування та екстремальні умови.

Nissan

Легендарний RB26DETT зі Skyline GT-R є одним з найкращих турбодвигунів усіх часів. Його надміцний чавунний блок та точні компоненти дозволяли йому без проблем справлятися з екстремальним наддувом. Багато двигунів RB26 досі працюють, видаючи понад 800 к.с. на стандартних компонентах.

Сучасний VR38DETT з R35 GT-R, який збирався вручну, продовжує історію, здатний видавати понад 1000 к.с., зберігаючи надійність.

Mitsubishi

Мало які турбодвигуни заслуговують такої поваги, як 4G63T. Цей 4-циліндровий агрегат з залізним блоком, вдосконалений у ралійних Lancer Evolution, став іконою тюнінгу. Завдяки міцним внутрішнім компонентам, 4G63T міг витримувати понад 500 к.с. без поломок.

Його наступник, 4B11T, переніс цю спадщину в сучасну еру з алюмінієвим блоком, зберігши при цьому відому міцність, здатну витримувати серйозну потужність.

Subaru

Чемпіон у надійності турбованих опозитних двигунів. Понад три десятиліття двигуни EJ20 та EJ25 забезпечували потужність поколінням WRX та WRX STI. Попри репутацію проблем з прокладкою ГБЦ, їхня основна конструкція надзвичайно міцна.

Сучасний FA24DIT покращив формулу, забезпечивши кращу теплову ефективність та міцність. Він живить найновіші WRX та Ascent.

Porsche

Турбовані двигуни Porsche є винятком у світі суперкарів завдяки своїй надійності. Знаменитий 6-циліндровий опозитний двигун Mezger (покоління 996/997 911 Turbo) довів свою витривалість, легко справляючись з потужністю понад 500 к.с. у заводській комплектації та значно більшою після модифікацій.

Сучасні двигуни 9A2 Evo (992 911 Turbo/Turbo S) продовжують цю традицію. Завдяки точній німецькій інженерії та інтегрованій системі сухого картера, вони надзвичайно надійні під тиском. Модифіковані версії цих двигунів розганяються до 100 км/год менш як за 3 секунди.

BMW

Починаючи з 1973 року, турбовані двигуни BMW еволюціонували до майже незнищенних агрегатів. Рядний 6-циліндровий мотор з подвійним турбонаддувом N54 став фаворитом тюнерів завдяки своїй міцності, дозволяючи ентузіастам регулярно отримувати понад 600 к.с.

Його наступник, B58 (у Toyota Supra, M340i), розвʼязав недоліки N54, ставши одним з найбільш надійних та зручних для модифікацій турбодвигунів XXI століття. Високопродуктивний S55 (M3/M4) також довів, що BMW може створювати надійні агрегати для треку.

Volvo

Шведський автовиробник має історію створення надійних турбодвигунів. Легендарний рядний 4-циліндровий B230FT славився здатністю витримувати значні навантаження, а його наступники,5-циліндрові T5 (B5234T4/B5244T3), продовжили цю традицію. Ці плавні та міцні агрегати, які зустрічаються в моделях до Polestar, були створені для тривалого терміну служби. Власники часто долають на них пробіг у понад 640 000 км.

Сучасні тюнери можуть регулярно подвоювати заводську потужність T5 з мінімальними внутрішніми модернізаціями.