Бензин А-100: які автомобілі можна заправляти

Що таке бензин А-100 та чи варто їм заправлятися
Високооктановий бензин А-100 призначений для сучасних потужних двигунів, особливо для тих, що мають турбонаддув або пряме впорскування. Цифра у його назві вказує на октанове число, яке визначає стійкість пального до детонації. Чи підходить він для звичайних автомобілів?
Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.
Переваги А-100
Бензин має вищу стійкість до детонації, що особливо важливо для високофорсованих та спортивних двигунів, які працюють під великим навантаженням. Завдяки ефективнішому та рівномірнішому згорянню, бензин А-100 дозволяє мотору працювати з більшою віддачою, що може призвести до невеликого збільшення потужності та покращення динаміки розгону. А через повніше згоряння палива, його витрати можуть дещо знизитися. Зазвичай, бензин А-100 містить більше миючих присадок, які допомагають підтримувати чистоту паливної системи та двигуна.
"Для потужних автомобілів перехід на А-100 може дати відчутний приріст динаміки — до 10-15% потужності та скорочення часу розгону на 0,3-0,4 секунди. А завдяки ефективнішому згоранню витрата пального зменшується на 5-6%, що частково компенсує його високу вартість", — зазначив Олександр Чаленко.
Кому підходить А-100
Бензин А-100 варто використовувати в автомобілях, для яких це рекомендовано виробником. Така інформація зазвичай вказується в інструкції з експлуатації або на лючку бензобака. Це, насамперед, спортивні автомобілі, машини з турбодвигунами та інші моделі з високим ступенем стиснення.
Для звичайних автомобілів, які розраховані на бензин А-92 або А-95, використання А-100 невиправдане. Сучасні електронні системи керування двигуном в таких авто не зможуть повною мірою реалізувати потенціал високооктанового палива, тому приріст потужності чи економії буде мінімальним або взагалі відсутнім. Тому переплата за А-100 може не окупитися. А для старих авто використання такого палива може навіть нашкодити, викликаючи перегрів двигуна.
"Звичайним міським автомобілям, розрахованим на А-95, цей бензин не потрібен. В ньому просто немає сенсу, адже електроніка не адаптується під високе октанове число", — підсумував експерт.
