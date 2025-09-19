Відео
Що таке бензин А-100 та чи варто їм заправлятися

Що таке бензин А-100 та чи варто їм заправлятися

Дата публікації: 19 вересня 2025 06:00
Бензин А-100: які автомобілі можна заправляти
Заправка бензином А-100. Фото: untk.ua

Високооктановий бензин А-100 призначений для сучасних потужних двигунів, особливо для тих, що мають турбонаддув або пряме впорскування. Цифра у його назві вказує на октанове число, яке визначає стійкість пального до детонації. Чи підходить він для звичайних автомобілів?

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Бензин має вищу стійкість до детонації, що особливо важливо для високофорсованих та спортивних двигунів, які працюють під великим навантаженням. Завдяки ефективнішому та рівномірнішому згорянню, бензин А-100 дозволяє мотору працювати з більшою віддачою, що може призвести до невеликого збільшення потужності та покращення динаміки розгону. А через повніше згоряння палива, його витрати можуть дещо знизитися. Зазвичай, бензин А-100 містить більше миючих присадок, які допомагають підтримувати чистоту паливної системи та двигуна.

"Для потужних автомобілів перехід на А-100 може дати відчутний приріст динаміки — до 10-15% потужності та скорочення часу розгону на 0,3-0,4 секунди. А завдяки ефективнішому згоранню витрата пального зменшується на 5-6%, що частково компенсує його високу вартість", — зазначив Олександр Чаленко.

Кому підходить А-100

Бензин А-100 варто використовувати в автомобілях, для яких це рекомендовано виробником. Така інформація зазвичай вказується в інструкції з експлуатації або на лючку бензобака. Це, насамперед, спортивні автомобілі, машини з турбодвигунами та інші моделі з високим ступенем стиснення.

Для звичайних автомобілів, які розраховані на бензин А-92 або А-95, використання А-100 невиправдане. Сучасні електронні системи керування двигуном в таких авто не зможуть повною мірою реалізувати потенціал високооктанового палива, тому приріст потужності чи економії буде мінімальним або взагалі відсутнім. Тому переплата за А-100 може не окупитися. А для старих авто використання такого палива може навіть нашкодити, викликаючи перегрів двигуна.

"Звичайним міським автомобілям, розрахованим на А-95, цей бензин не потрібен. В ньому просто немає сенсу, адже електроніка не адаптується під високе октанове число", — підсумував експерт.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
