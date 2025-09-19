Бензин А-100: какие автомобили можно заправлять

Заправка бензином А-100. Фото: untk.ua

Высокооктановый бензин А-100 предназначен для современных мощных двигателей, особенно для тех, что имеют турбонаддув или прямой впрыск. Цифра в его названии указывает на октановое число, которое определяет устойчивость топлива к детонации. Подходит ли он для обычных автомобилей?

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Реклама

Читайте также:

Преимущества А-100

Бензин имеет более высокую устойчивость к детонации, что особенно важно для высокофорсированных и спортивных двигателей, работающих под большой нагрузкой. Благодаря более эффективному и равномерному сгоранию, бензин А-100 позволяет мотору работать с большей отдачей, что может привести к небольшому увеличению мощности и улучшению динамики разгона. А из-за более полного сгорания топлива, его расход может несколько снизиться. Обычно, бензин А-100 содержит больше моющих присадок, которые помогают поддерживать чистоту топливной системы и двигателя.

"Для мощных автомобилей переход на А-100 может дать ощутимый прирост динамики — до 10-15% мощности и сокращение времени разгона на 0,3-0,4 секунды. А благодаря более эффективному сгоранию расход топлива уменьшается на 5-6%, что частично компенсирует его высокую стоимость", — отметил Александр Чаленко.

Также читайте:

Самые проблемные бензиновые турбодвигатели на подержанных авто

Ошибки водителей, которые разрушают турбодвигатель в автомобиле

Заменить двигатель или купить другую машину: что лучше

Кому подходит А-100

Бензин А-100 стоит использовать в автомобилях, для которых это рекомендовано производителем. Такая информация обычно указывается в инструкции по эксплуатации или на лючке бензобака. Это, прежде всего, спортивные автомобили, машины с турбодвигателями и другие модели с высокой степенью сжатия.

Для обычных автомобилей, которые рассчитаны на бензин А-92 или А-95, использование А-100 неоправдано. Современные электронные системы управления двигателем в таких авто не смогут в полной мере реализовать потенциал высокооктанового топлива, поэтому прирост мощности или экономии будет минимальным или вообще отсутствовать. Поэтому переплата за А-100 может не окупиться. А для старых авто использование такого топлива может даже навредить, вызывая перегрев двигателя.

"Обычным городским автомобилям, рассчитанным на А-95, этот бензин не нужен. В нем просто нет смысла, ведь электроника не адаптируется под высокое октановое число", — подытожил эксперт.