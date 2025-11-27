Самые надежные турбодвигатели: на каких авто они стоят

Nissan RB26DETT Фото: Nissan

Хотя многие производители освоили турбонаддув, лишь немногие создали двигатели, которые стали легендарными благодаря своей долговечности, высокой производительности и потенциалу к тюнингу. Специалисты составили рейтинг автомобильных брендов, чьи турбомоторы заслужили звание лучших.

Об этом написал Hot Cars.

Реклама

Читайте также:

Toyota

Ни одно обсуждение крепких турбодвигателей невозможно без Toyota на вершине. 2JZ-GTE от Supra MK4 стал легендой благодаря своей способности выдерживать экстремальную мощность. Благодаря чугунному блоку и чрезмерно спроектированным компонентам, тюнеры десятилетиями доводили его до более 1000 л.с. с минимальными модификациями.

Кроме бензиновых чудес, дизельный турбодвигатель 1KD-FTV (Hilux, Land Cruiser) является эталоном безупречной долговечности. Созданные не для скорости, а для работы, эти двигатели могут без нареканий выдержать многолетнюю халатность, тяжелую буксировку и экстремальные условия.

Nissan

Легендарный RB26DETT из Skyline GT-R является одним из лучших турбодвигателей всех времен. Его сверхпрочный чугунный блок и точные компоненты позволяли ему без проблем справляться с экстремальным наддувом. Многие двигатели RB26 до сих пор работают, выдавая более 800 л.с. на стандартных компонентах.

Современный VR38DETT из R35 GT-R, который собирался вручную, продолжает историю, способен выдавать более 1000 л.с., сохраняя надежность.

Mitsubishi

Мало какие турбодвигатели заслуживают такого уважения, как 4G63T. Этот 4-цилиндровый агрегат с железным блоком, усовершенствованный в раллийных Lancer Evolution, стал иконой тюнинга. Благодаря прочным внутренним компонентам, 4G63T мог выдерживать более 500 л.с. без поломок.

Его преемник, 4B11T, перенес это наследие в современную эру с алюминиевым блоком, сохранив при этом известную прочность, способную выдерживать серьезную мощность.

Также читайте:

Что такое бензин А-100 и стоит ли им заправляться

Ошибки водителей, которые разрушают турбодвигатель в автомобиле

Самые проблемные бензиновые турбодвигатели на подержанных авто

Чемпион в надежности турбированных оппозитных двигателей. Более трех десятилетий двигатели EJ20 и EJ25 обеспечивали мощность поколениям WRX и WRX STI. Несмотря на репутацию проблем с прокладкой ГБЦ, их основная конструкция чрезвычайно прочная.

Современный FA24DIT улучшил формулу, обеспечив лучшую тепловую эффективность и прочность. Он питает новейшие WRX и Ascent.

Porsche

Турбированные двигатели Porsche являются исключением в мире суперкаров благодаря своей надежности. Знаменитый 6-цилиндровый оппозитный двигатель Mezger (поколения 996/997 911 Turbo) доказал свою выносливость, легко справляясь с мощностью более 500 л.с. в заводской комплектации и значительно большей после модификаций.

Современные двигатели 9A2 Evo (992 911 Turbo/Turbo S) продолжают эту традицию. Благодаря точной немецкой инженерии и интегрированной системе сухого картера, они чрезвычайно надежны под давлением. Модифицированные версии этих двигателей разгоняются до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

BMW

Начиная с 1973 года, турбированные двигатели BMW эволюционировали до почти неуничтожимых агрегатов. Рядный 6-цилиндровый мотор с двойным турбонаддувом N54 стал фаворитом тюнеров благодаря своей прочности, позволяя энтузиастам регулярно получать более 600 л.с.

Его преемник, B58 (у Toyota Supra, M340i), решил недостатки N54, став одним из самых надежных и удобных для модификаций турбодвигателей XXI века. Высокопроизводительный S55 (M3/M4) также доказал, что BMW может создавать надежные агрегаты для трека.

Volvo

Шведский автопроизводитель имеет историю создания надежных турбодвигателей. Легендарный рядный 4-цилиндровый B230FT славился способностью выдерживать значительные нагрузки, а его преемники, 5-цилиндровые T5 (B5234T4/B5244T3), продолжили эту традицию. Эти плавные и прочные агрегаты, которые встречаются в моделях до Polestar, были созданы для длительного срока службы. Владельцы часто преодолевают на них пробег в более чем 640 000 км.

Современные тюнеры могут регулярно удваивать заводскую мощность T5 с минимальными внутренними модернизациями.