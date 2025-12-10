Відео
Головна Авто Чому турбодвигун в автомобілі може не пережити зиму

Чому турбодвигун в автомобілі може не пережити зиму

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 06:45
Як турбодвигун автомобіля може вийти з ладу взимку
Механік працює з турбодвигуном. Фото: essexturbos.com

Зимові морози перетворюють моторну оливу на густу субстанцію, яка не здатна миттєво захистити деталі турбодвигуна при холодному запуску. Експерти попереджають: звичка різко рушати з місця на непрогрітому авто може призвести до критичного пошкодження турбокомпресора та дорогого ремонту.

Про це написав Moto.

Проблема густої оливи

Сучасні автомобілі з турбонаддувом забезпечують відмінну динаміку та економічність, проте вони мають проблему, яка особливо гостро проявляється в холодну пору року. При цьому головним ворогом турбіни взимку є не стільки низька температура, скільки нетерплячість водіїв.

При від'ємних температурах фізичні властивості моторної оливи змінюються — вона густішає. Щоб мастило досягло всіх вузлів двигуна та створило необхідний тиск, масляній помпі потрібно більше часу, ніж влітку. Найбільш вразливим елементом у цьому ланцюжку є турбокомпресор.

Ротор турбіни може обертатися з величезною швидкістю. Його підшипники працюють за принципом "масляного клину" — вал фактично плаває в оливі, не торкаючись металевих стінок. Якщо водій починає активно тиснути на газ одразу після запуску холодного двигуна, турбіна розкручується миттєво, але густа олива ще не встигає надійти до неї в достатній кількості.

Наслідки сухого старту

Робота турбіни на суху призводить до тертя металу об метал. Це викликає миттєвий перегрів підшипників, пошкодження валу і, як наслідок, повний вихід вузла з ладу. А ремонт або заміна турбокомпресора є однією з найдорожчих процедур в обслуговуванні авто.

Механіки радять дотримуватися простого алгоритму дій у морозну погоду:

  • після запуску двигуна зачекайте щонайменше 30–60 секунд перед початком руху — це дозволить оливі розійтися системою;
  • перші кілька кілометрів рухайтеся плавно, утримуючи оберти двигуна в діапазоні до 2000–2500 об/хв;

Пам’ятайте, що індикатор температури охолоджувальної рідини не відображає температуру оливи. Антифриз нагрівається значно швидше, тоді як мастилу потрібно більше часу (іноді до 15-20 хвилин їзди), щоб досягти робочих параметрів.

Також варто з обережністю ставитися до системи "Старт-Стоп" взимку. Якщо електроніка глушить непрогрітий двигун на світлофорі, це може призвести до масляного голодування турбіни при наступному різкому старті.

ремонт авто зима проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
