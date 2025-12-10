Как турбодвигатель автомобиля может выйти из строя зимой

Механик работает с турбодвигателем. Фото: essexturbos.com

Зимние морозы превращают моторное масло в густую субстанцию, которая не способна мгновенно защитить детали турбодвигателя при холодном запуске. Эксперты предупреждают: привычка резко трогаться с места на непрогретом авто может привести к критическому повреждению турбокомпрессора и дорогостоящему ремонту.

Об этом написал Moto.

Проблема густого масла

Современные автомобили с турбонаддувом обеспечивают отличную динамику и экономичность, однако они имеют проблему, которая особенно остро проявляется в холодное время года. При этом главным врагом турбины зимой является не столько низкая температура, сколько нетерпеливость водителей.

При отрицательных температурах физические свойства моторного масла меняются — оно густеет. Чтобы масло достигло всех узлов двигателя и создало необходимое давление, масляному насосу требуется больше времени, чем летом. Наиболее уязвимым элементом в этой цепочке является турбокомпрессор.

Ротор турбины может вращаться с огромной скоростью. Его подшипники работают по принципу "масляного клина" — вал фактически плавает в масле, не касаясь металлических стенок. Если водитель начинает активно давить на газ сразу после запуска холодного двигателя, турбина раскручивается мгновенно, но густое масло еще не успевает поступить к ней в достаточном количестве.

Последствия сухого старта

Работа турбины на сухую приводит к трению металла о металл. Это вызывает мгновенный перегрев подшипников, повреждение вала и, как следствие, полный выход узла из строя. А ремонт или замена турбокомпрессора является одной из самых дорогих процедур в обслуживании авто.

Механики советуют придерживаться простого алгоритма действий в морозную погоду:

после запуска двигателя подождите не менее 30-60 секунд перед началом движения — это позволит маслу разойтись по системе;

первые несколько километров двигайтесь плавно, удерживая обороты двигателя в диапазоне до 2000-2500 об/мин;

Помните, что индикатор температуры охлаждающей жидкости не отображает температуру масла. Антифриз нагревается значительно быстрее, тогда как маслу требуется больше времени (иногда до 15-20 минут езды), чтобы достичь рабочих параметров.

Также стоит с осторожностью относиться к системе "Старт-Стоп" зимой. Если электроника глушит непрогретый двигатель на светофоре, это может привести к масляному голоданию турбины при следующем резком старте.