Как турбодвигатель автомобиля может выйти из строя зимой

Почему турбодвигатель в автомобиле может не пережить зиму
Зимние морозы превращают моторное масло в густую субстанцию, которая не способна мгновенно защитить детали турбодвигателя при холодном запуске. Эксперты предупреждают: привычка резко трогаться с места на непрогретом авто может привести к критическому повреждению турбокомпрессора и дорогостоящему ремонту.
Проблема густого масла
Современные автомобили с турбонаддувом обеспечивают отличную динамику и экономичность, однако они имеют проблему, которая особенно остро проявляется в холодное время года. При этом главным врагом турбины зимой является не столько низкая температура, сколько нетерпеливость водителей.
При отрицательных температурах физические свойства моторного масла меняются — оно густеет. Чтобы масло достигло всех узлов двигателя и создало необходимое давление, масляному насосу требуется больше времени, чем летом. Наиболее уязвимым элементом в этой цепочке является турбокомпрессор.
Ротор турбины может вращаться с огромной скоростью. Его подшипники работают по принципу "масляного клина" — вал фактически плавает в масле, не касаясь металлических стенок. Если водитель начинает активно давить на газ сразу после запуска холодного двигателя, турбина раскручивается мгновенно, но густое масло еще не успевает поступить к ней в достаточном количестве.
Последствия сухого старта
Работа турбины на сухую приводит к трению металла о металл. Это вызывает мгновенный перегрев подшипников, повреждение вала и, как следствие, полный выход узла из строя. А ремонт или замена турбокомпрессора является одной из самых дорогих процедур в обслуживании авто.
Механики советуют придерживаться простого алгоритма действий в морозную погоду:
- после запуска двигателя подождите не менее 30-60 секунд перед началом движения — это позволит маслу разойтись по системе;
- первые несколько километров двигайтесь плавно, удерживая обороты двигателя в диапазоне до 2000-2500 об/мин;
Помните, что индикатор температуры охлаждающей жидкости не отображает температуру масла. Антифриз нагревается значительно быстрее, тогда как маслу требуется больше времени (иногда до 15-20 минут езды), чтобы достичь рабочих параметров.
Также стоит с осторожностью относиться к системе "Старт-Стоп" зимой. Если электроника глушит непрогретый двигатель на светофоре, это может привести к масляному голоданию турбины при следующем резком старте.
