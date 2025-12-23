Антирейтинг самых проблемных турбодвигателей на вторичном рынке

Двигатель BMW 2.0 TwinPower Turbo (N20) Фото: bmwblog.com

Современные турбированные агрегаты обещают высокую мощность и экономичность, однако отдельные модели получили репутацию крайне проблемных механизмов. Выявленные конструктивные дефекты и чувствительность к обслуживанию делают эти двигатели рискованным выбором, особенно при покупке подержанного автомобиля.

Турбированные двигатели давно стали стандартом автомобильной индустрии благодаря обещаниям лучшей динамики и низких выбросов. Однако опыт эксплуатации показывает, что не все агрегаты одинаково удачны. В украинских реалиях недостатки таких моторов проявляются значительно острее. Основными факторами становятся нестабильное качество топлива, нерегулярное обслуживание из-за желания сэкономить, а также массовый импорт подержанных машин с неизвестной историей. Дополнительным риском является дефицит качественной диагностики турбин в регионах, что часто приводит к запущенным проблемам.

Двигатель Volkswagen/Audi 1.4 TSI (EA111) мощностью до 160 л.с., который выпускался до 2012 года, несмотря на технологичность получил славу проблемного из-за растяжения цепи ГРМ, чрезмерного потребления масла и риска прогара поршней. По данным ADAC, этот агрегат неоднократно становился лидером по количеству серьезных отказов в компактном классе.

Не менее прихотливым оказался двигатель BMW 2.0 TwinPower Turbo (N20). Произведенный в период 2011-2017 годов, он продемонстрировал склонность к преждевременному износу цепи ГРМ, отказам топливной помпы высокого давления и перегреву турбины, что заставило Consumer Reports существенно снизить рейтинги надежности марки.

Трехцилиндровый Ford 1.0 EcoBoost в свое время получил звание "Двигатель года". Но на практике двигатели 2012-2018 годов выпуска имеют критический недостаток — риск разрушения ремня ГРМ, работающего в масляной ванне. Это приводит к внезапному уничтожению мотора без каких-либо предупреждений. Издание WhatCar? признало EcoBoost одним из самых проблемных малолитражных двигателей в Европе из-за постоянных неисправностей системы охлаждения.

Совместные разработки

Совместная разработка концернов PSA и BMW двигатель 1.6 THP, который устанавливался на модели Peugeot, Citroën и Mini, страдает от нагара на клапанах, растяжения цепи и нестабильной работы турбины. Отчеты TÜV Report подтверждают, что автомобили с этим двигателем часто не проходят технический осмотр с первой попытки из-за неудовлетворительного состояния силового узла.

Замыкает антирейтинг двигатель Renault/Nissan 1.2 TCe, который считают одним из самых неудачных в массовом сегменте из-за катастрофического расхода масла и быстрого падения компрессии. Во Франции организация UFC-Que Choisir даже фиксировала массовые судебные иски от владельцев, так как потребности в капитальном ремонте часто возникали уже после 80 000-100 000 км пробега. Такие показатели делают этот двигатель крайне нежелательным приобретением на вторичном рынке.