Дизельні кросовери, які перетворюються на тягар після 200 000 пробігу

BMW X5 (E70) Фото: motortrend.com

Дизельні кросовери тривалий час вважалися еталоном витривалості, проте досвід експлуатації вживаних авто виявив серйозні системні проблеми в ряді популярних моделей. Деякі кросовери преміальних марок демонструють критичне зростання дефектів уже після 150 000–200 000 км пробігу, що робить їх утримання економічно невигідним.

Про це написав SUV News.

BMW X5 (2006—2013)

Модель другого покоління з дизельними двигунами, зокрема ранніми версіями N57, часто потребує серйозних вкладень після подолання відмітки у 200 000 км. Головні претензії фахівців стосуються розтягування ланцюга ГРМ, несправностей дорогої паливної апаратури та збоїв у роботі автоматичної трансмісії. Також системною проблемою є вихід з ладу вихрових заслінок.

Звіти TÜV Report підтверджують, що кількість дефектів у цій моделі зростає значно швидше порівняно з середніми показниками у класі SUV.

Audi Q7 (2005—2015)

Фото: wikipedia.org

Перше покоління Audi Q7 з двигунами V6 та V8 ілюструє ситуацію, коли високий рівень комфорту супроводжується надмірними витратами на обслуговування. Через значну масу автомобіля та складність конструкції найвразливішими вузлами стали пневматична підвіска, автоматична коробка передач та елементи повного приводу.

Статистика європейських СТО відносить цей кросовер до переліку найдорожчих у ремонті серед дизельних SUV віком понад 10 років. Такий стан речей зумовлений також високою чутливістю моторів до якості пального.

Volkswagen Touareg (2002—2010)

Фото: wikipedia.org

Попри репутацію надійного авто, Volkswagen Touareg часто не виправдовує очікувань щодо довговічності через складність преміальних технологій. Найбільше нарікань викликають регулярні поломки електроніки та пневмопідвіски, відновлення якої потребує значних фінансових ресурсів.

Згідно з даними статистики TÜV, цей SUV має один із найвищих показників дефектності серед великих кросоверів віком понад 10 років. Додатковим фактором ризику є дорогий сервіс дизельних двигунів V6 TDI та поступальний знос коробок передач.

Особливості в Україні

В українських реаліях конструктивні недоліки перелічених автомобілів стають ще помітнішими через вплив низькоякісного пального та агресивних дорожніх умов, які прискорюють руйнування підвіски.

Складна бортова електроніка часто демонструє збої через значні перепади температур, а недотримання інтервалів сервісного обслуговування попередніми власниками лише погіршує технічний стан вживаного авто.

Ситуація ускладнюється тим, що багато таких кросоверів потрапляють на внутрішній ринок після важкої корпоративної експлуатації в Європі з величезним реальним пробігом.