Кращі дизельні двигуни на кросоверах та позашляховиках у 2025 році

Попри глобальний курс на електрифікацію, дизельні кросовери залишаються найкращим вибором там, де необхідні висока тяга, витривалість та низька витрата пального для далеких поїздок. На основі масштабних досліджень надійності, проведених у 2025 році, експерти склали рейтинг з п’яти дизельних двигунів, які стабільно демонструють найкращу якість та ресурс.

Toyota 2.8 D-4D (серія GD)

Двигун потужністю 150–204 к.с., що встановлюється на Land Cruiser Prado та Hilux, визнано найнадійнішим дизелем 2024–2025 років. Його конструкція вирізняється міцністю та простотою, успадкувавши найкращі риси легендарних попередників. Цей агрегат здатен пройти 400 000–500 000 км без капітального ремонту, демонструючи при цьому високу економічність (7–8,5 л/100 км на важкому позашляховику).

BMW 2.0 B47

Серед преміальних кросоверів, таких як BMW X1, X3 та X5, найкращим визнано двигун 2.0 B47. Він є найсучаснішим та найекономічнішим у сегменті. Його перевагами є висока довговічність ланцюга ГРМ, тиха робота та рекордно низька витрата пального (5–6,2 л/100 км). За даними JD Power, дизелі B47 мають один із найнижчих рівнів звернень у сервіс.

Mercedes-Benz 2.0 OM654

Дизель потужністю 150–245 к.с., який встановлюється на GLC, GLE та GLB, вважається наступником легендарного OM651, але перевершив його за надійністю. Завдяки полегшеному алюмінієвому блоку, він забезпечує чудові екологічні показники та є найкомфортнішим у класі завдяки своїй плавній та тихій роботі. Статистика AutoBild та ADAC Technik підтверджує, що OM654 має вдвічі менше типових поломок, ніж попереднє покоління.

Hyundai–Kia 2.2 CRDi

У сегменті масових кросоверів, таких як Hyundai Santa Fe та Kia Sorento, найкращим ресурсним вибором визнано 2.2 CRDi (193–202 к.с.). Його конструкція відзначається простотою та надійністю, гарантуючи ресурс понад 350 000–400 000 км. JD Power та WhatCar? включили моделі з цим двигуном до переліку найменш проблемних кросоверів середнього класу.

Mazda 2.2 Skyactiv-D

Агрегат є одним з найекономічніших дизелів на ринку (витрати 5,5–6 л/100 км). Його унікальний низький ступінь стиснення забезпечує дуже плавну роботу та мінімальні вібрації. Важливою умовою його надійної роботи, особливо після модернізації 2019 року, є регулярне використання на трасі для забезпечення ефективної регенерації сажового фільтра (DPF).