Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найкращі дизелі на сучасних кросоверах та позашляховиках

Найкращі дизелі на сучасних кросоверах та позашляховиках

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 21:50
Кращі дизельні двигуни на кросоверах та позашляховиках у 2025 році
Двигун BMW 2.0 B47. Фото: wikipedia.org

Попри глобальний курс на електрифікацію, дизельні кросовери залишаються найкращим вибором там, де необхідні висока тяга, витривалість та низька витрата пального для далеких поїздок. На основі масштабних досліджень надійності, проведених у 2025 році, експерти склали рейтинг з п’яти дизельних двигунів, які стабільно демонструють найкращу якість та ресурс.

Про це написав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Toyota 2.8 D-4D (серія GD)

Двигун потужністю 150–204 к.с., що встановлюється на Land Cruiser Prado та Hilux, визнано найнадійнішим дизелем 2024–2025 років. Його конструкція вирізняється міцністю та простотою, успадкувавши найкращі риси легендарних попередників. Цей агрегат здатен пройти 400 000–500 000 км без капітального ремонту, демонструючи при цьому високу економічність (7–8,5 л/100 км на важкому позашляховику).

BMW 2.0 B47

Серед преміальних кросоверів, таких як BMW X1, X3 та X5, найкращим визнано двигун 2.0 B47. Він є найсучаснішим та найекономічнішим у сегменті. Його перевагами є висока довговічність ланцюга ГРМ, тиха робота та рекордно низька витрата пального (5–6,2 л/100 км). За даними JD Power, дизелі B47 мають один із найнижчих рівнів звернень у сервіс.

Також читайте:

Найнадійніші вживані кросовери з дизельними двигунами

Кросовери з проблемними дизелями, які варто оминати

Mercedes-Benz 2.0 OM654

Дизель потужністю 150–245 к.с., який встановлюється на GLC, GLE та GLB, вважається наступником легендарного OM651, але перевершив його за надійністю. Завдяки полегшеному алюмінієвому блоку, він забезпечує чудові екологічні показники та є найкомфортнішим у класі завдяки своїй плавній та тихій роботі. Статистика AutoBild та ADAC Technik підтверджує, що OM654 має вдвічі менше типових поломок, ніж попереднє покоління.

Hyundai–Kia 2.2 CRDi

У сегменті масових кросоверів, таких як Hyundai Santa Fe та Kia Sorento, найкращим ресурсним вибором визнано 2.2 CRDi (193–202 к.с.). Його конструкція відзначається простотою та надійністю, гарантуючи ресурс понад 350 000–400 000 км. JD Power та WhatCar? включили моделі з цим двигуном до переліку найменш проблемних кросоверів середнього класу.

Mazda 2.2 Skyactiv-D

Агрегат є одним з найекономічніших дизелів на ринку (витрати 5,5–6 л/100 км). Його унікальний низький ступінь стиснення забезпечує дуже плавну роботу та мінімальні вібрації. Важливою умовою його надійної роботи, особливо після модернізації 2019 року, є регулярне використання на трасі для забезпечення ефективної регенерації сажового фільтра (DPF).

авто BMW Mercedes-Benz автомобіль Мотор двигун Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації