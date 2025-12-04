Видео
Лучшие дизели на современных кроссоверах и внедорожниках

Дата публикации 4 декабря 2025 21:50
Лучшие дизельные двигатели на кроссоверах и внедорожниках в 2025 году
Двигатель BMW 2.0 B47. Фото: wikipedia.org

Несмотря на глобальный курс на электрификацию, дизельные кроссоверы остаются лучшим выбором там, где необходимы высокая тяга, выносливость и низкий расход топлива для дальних поездок. На основе масштабных исследований надежности, проведенных в 2025 году, эксперты составили рейтинг из пяти дизельных двигателей, которые стабильно демонстрируют лучшее качество и ресурс.

Об этом написал SUV News.

Toyota 2.8 D-4D (серия GD)

Двигатель мощностью 150-204 л.с., устанавливаемый на Land Cruiser Prado и Hilux, признан самым надежным дизелем 2024-2025 годов. Его конструкция отличается прочностью и простотой, унаследовав лучшие черты легендарных предшественников. Этот агрегат способен пройти 400 000-500 000 км без капитального ремонта, демонстрируя при этом высокую экономичность (7-8,5 л/100 км на тяжелом внедорожнике).

BMW 2.0 B47

Среди премиальных кроссоверов, таких как BMW X1, X3 и X5, лучшим признан двигатель 2.0 B47. Он является самым современным и самым экономичным в сегменте. Его преимуществами являются высокая долговечность цепи ГРМ, тихая работа и рекордно низкий расход топлива (5-6,2 л/100 км). По данным JD Power, дизели B47 имеют один из самых низких уровней обращений в сервис.

Mercedes-Benz 2.0 OM654

Дизель мощностью 150-245 л.с., который устанавливается на GLC, GLE и GLB, считается преемником легендарного OM651, но превзошел его по надежности. Благодаря облегченному алюминиевому блоку, он обеспечивает превосходные экологические показатели и является самым комфортным в классе благодаря своей плавной и тихой работе. Статистика AutoBild и ADAC Technik подтверждает, что OM654 имеет вдвое меньше типичных поломок, чем предыдущее поколение.

Hyundai-Kia 2.2 CRDi 2.2 CRDi

В сегменте массовых кроссоверов, таких как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, лучшим ресурсным выбором признан 2.2 CRDi (193-202 л.с.). Его конструкция отличается простотой и надежностью, гарантируя ресурс более 350 000-400 000 км. JD Power и WhatCar? включили модели с этим двигателем в перечень наименее проблемных кроссоверов среднего класса.

Mazda 2.2 Skyactiv-D

Агрегат является одним из самых экономичных дизелей на рынке (расход 5,5-6 л/100 км). Его уникальная низкая степень сжатия обеспечивает очень плавную работу и минимальные вибрации. Важным условием его надежной работы, особенно после модернизации 2019 года, является регулярное использование на трассе для обеспечения эффективной регенерации сажевого фильтра (DPF).

авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Мотор двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
