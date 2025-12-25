Дизельные кроссоверы, которые превращаются в обузу после 200 000 пробега

BMW X5 (E70) Фото: motortrend.com

Дизельные кроссоверы долгое время считались эталоном выносливости, однако опыт эксплуатации подержанных авто выявил серьезные системные проблемы в ряде популярных моделей. Некоторые кроссоверы премиальных марок демонстрируют критический рост дефектов уже после 150 000-200 000 км пробега, что делает их содержание экономически невыгодным.

Об этом написал SUV News.

BMW X5 (2006-2013)

Модель второго поколения с дизельными двигателями, в том числе ранними версиями N57, часто требует серьезных вложений после преодоления отметки в 200 000 км. Главные претензии специалистов касаются растяжения цепи ГРМ, неисправностей дорогостоящей топливной аппаратуры и сбоев в работе автоматической трансмиссии. Также системной проблемой является выход из строя вихревых заслонок.

Отчеты TÜV Report подтверждают, что количество дефектов в этой модели растет значительно быстрее по сравнению со средними показателями в классе SUV.

Audi Q7 (2005-2015)

Фото: wikipedia.org

Первое поколение Audi Q7 с двигателями V6 и V8 иллюстрирует ситуацию, когда высокий уровень комфорта сопровождается чрезмерными затратами на обслуживание. Из-за значительной массы автомобиля и сложности конструкции наиболее уязвимыми узлами стали пневматическая подвеска, автоматическая коробка передач и элементы полного привода.

Статистика европейских СТО относит этот кроссовер в перечень самых дорогих в ремонте среди дизельных SUV возрастом более 10 лет. Такое положение вещей обусловлено также высокой чувствительностью моторов к качеству топлива.

Volkswagen Touareg (2002-2010)

Фото: wikipedia.org

Несмотря на репутацию надежного авто, Volkswagen Touareg часто не оправдывает ожиданий по долговечности из-за сложности премиальных технологий. Больше всего нареканий вызывают регулярные поломки электроники и пневмоподвески, восстановление которой требует значительных финансовых ресурсов.

Согласно данным статистики TÜV, этот SUV имеет один из самых высоких показателей дефектности среди крупных кроссоверов возрастом более 10 лет. Дополнительным фактором риска является дорогой сервис дизельных двигателей V6 TDI и поступательный износ коробок передач.

Особенности в Украине

В украинских реалиях конструктивные недостатки перечисленных автомобилей становятся еще более заметными из-за влияния низкокачественного топлива и агрессивных дорожных условий, которые ускоряют разрушение подвески.

Сложная бортовая электроника часто демонстрирует сбои из-за значительных перепадов температур, а несоблюдение интервалов сервисного обслуживания предыдущими владельцами только ухудшает техническое состояние подержанного авто.

Ситуация усугубляется тем, что многие такие кроссоверы попадают на внутренний рынок после тяжелой корпоративной эксплуатации в Европе с огромным реальным пробегом.