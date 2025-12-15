Худшие дизели, которые не стоит покупать водителям

2013 Subaru Outback с дизельным двигателем. Фото: drive.com.au

Покупка подержанного дизельного авто может обернуться настоящей финансовой катастрофой из-за конструктивных недостатков отдельных агрегатов. Эти пять популярных двигателей, которые имеют критические проблемы с надежностью: от трещин в блоке до повреждений чрезвычайно дорогих топливных систем.

Об этом рассказал эксперт YouTube-канала "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Mazda 2.2 дизель

Открывает антирейтинг дизельный двигатель объемом 2.2 литра, который устанавливался на модели CX-5 и Mazda6. Главной проблемой этого агрегата является быстрое закоксовывание и слабая топливная система, чувствительная к качеству дизтоплива. Также уязвимым местом названа сложная система экологии и сеточки масляного насоса.

В городском цикле этот двигатель "медленно умирает" и часто выходит из строя уже на 130 000-150 000 км, тогда как конкуренты могут преодолевать 300 000-400 000 км. Эксперт советует вместо дизеля выбирать бензиновые версии этих Mazda объемом 2 или 2.5 литра.

Toyota 2.2 D-CAT

Несмотря на репутацию Toyota как самого надежного производителя, дизель 2.2 D-CAT попал в список из-за заоблачной стоимости обслуживания. Основная проблема кроется в цене топливных форсунок. Если для других авто стоимость новой форсунки составляет около 250-280 долларов, то для этого двигателя одна единица стоит 500 евро.

Автор видео подчеркивает, если заправиться некачественным топливом, ремонт топливной системы вместе с заменой четырех форсунок может обойтись в 2500 долларов (около 100 000 гривен), что делает содержание такого авто экономически нецелесообразным.

2.7 HDi

Этот 6-цилиндровый двигатель (совместная разработка Peugeot-Citroen и Ford) имеет серьезный конструктивный недостаток: проворачивание вкладышей коленвала, что приводит к разрушению самого вала. Ситуацию усугубляет то, что мастера неохотно берутся за его ремонт из-за сложной конструкции.

Первопричиной низкого ресурса стала ошибка завода-изготовителя, который рекомендовал заливать слишком жидкое масло. Оно не создавало достаточной защитной пленки и не выдерживало температурных нагрузок, из-за чего двигатель изнашивался изнутри. Из-за дурной славы цены на авто с таким мотором на вторичном рынке стремительно падают.

Также читайте:

Назван самый недооцененный дизельный двигатель

За какие ошибки расплачиваются водители дизельных авто

Isuzu 3.0

3-литровый дизель от Isuzu, который встречается на моделях Renault, Opel и Saab, страдает от перегрева. Алюминиевый блок цилиндров не выдерживает высоких температур и просто трескается. Владельцы таких авто вынуждены постоянно следить за уровнем антифриза и боятся поднимать обороты двигателя выше 3000, чтобы избежать фатальной поломки.

Subaru 2.0 дизель

Лидером антирейтинга стал оппозитный дизель Subaru (до 2014 года). Эксперт называет его покупку самой большой ошибкой, так как найти запчасти к нему крайне трудно — иногда приходится ждать больше месяца. Стоимость самого подержанного двигателя превышает 3000 долларов при цене автомобиля 8000-9000 долларов.

Список проблем этого агрегата включает трещины коленвалов, выход из строя сцепления и демпферов, а также капризную экологическую систему. Блогер заключает, что бензиновые Subaru покупать можно, а о дизельных версиях до 2014 года "нужно забыть".