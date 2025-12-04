Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто За какие ошибки расплачиваются водители дизельных авто

За какие ошибки расплачиваются водители дизельных авто

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 15:20
Как водители дизельных авто сами портят двигатели
Ремонт дизельного двигателя. Фото: actiondieseltruckservice.com

Экономия на топливе, игнорирование прогрева и халатность в техническом обслуживании — эти и другие привычки владельцев дизельных автомобилей приводят к преждевременному выходу из строя ключевых систем. Опытные механики назвали самые распространенные ошибки, которые ставят под угрозу долговечность дизельного двигателя и опустошают кошелек.

Об этом написал Interia.

Реклама
Читайте также:

Качество дизтоплива

Заправка автомобиля некачественным дешевым топливом является первой и наиболее разрушительной ошибкой. Современные дизельные двигатели с высокоточными системами впрыска, такими как Common Rail, чрезвычайно чувствительны к качеству дизтоплива.

Топливо низкого качества содержит больше примесей, парафинов и воды, что критически вредит топливным форсункам и топливной помпе высокого давления (ТНВД). В результате форсунки засоряются, их ресурс резко уменьшается, а ремонт или замена этих элементов относится к самым дорогим операциям.

Короткие поездки

Современные дизели оборудованы сажевыми фильтрами (DPF) для уменьшения выбросов вредных веществ. Фильтр требует регулярной регенерации — процесса сжигания накопленной сажи, который происходит при достижении двигателем оптимальной рабочей температуры, обычно во время длительных поездок на относительно высокой скорости.

Если автомобиль используется преимущественно для коротких поездок, регенерация не происходит или прерывается. Это приводит к забиванию сажевого фильтра, что не только ухудшает динамику авто, но и повышает давление выхлопных газов и может привести к серьезной неисправности. В крайних случаях приходится принудительно чистить или заменять DPF, что является очень дорогим удовольствием.

Также читайте:

Новый дизель Audi может работать на растительном масле

Дизельные двигатели, которые никогда не ломаются

Прогрев двигателя

Многие водители садятся за руль и сразу начинают движение. Но дизельному двигателю, особенно в холодное время года, нужно время, чтобы прогреть масло до рабочей температуры. Холодное масло имеет более высокую вязкость и хуже смазывает движущиеся части двигателя, что ускоряет их износ. Особенно это касается турбокомпрессора, который требует качественной смазки.

Механики советуют дать двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, а затем начинать движение на низких оборотах без резкого ускорения, пока стрелка температуры не достигнет нормального показателя.

Неправильное обслуживание

Небрежность в техническом обслуживании, а именно использование дешевых или неподходящих моторных масел, а также просроченная замена фильтров, является еще одной критической ошибкой.

Дизельные двигатели работают под высоким давлением и температурой, и высококачественное, специализированное масло — это не роскошь, а необходимость. Использование масла, не соответствующего требованиям производителя, или игнорирование сроков его замены приводит к образованию нагара, забиванию масляных каналов и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.

ремонт авто проблемы автомобиль дизтопливо водители Мотор ошибки двигатель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации