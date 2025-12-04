Как водители дизельных авто сами портят двигатели

Ремонт дизельного двигателя. Фото: actiondieseltruckservice.com

Экономия на топливе, игнорирование прогрева и халатность в техническом обслуживании — эти и другие привычки владельцев дизельных автомобилей приводят к преждевременному выходу из строя ключевых систем. Опытные механики назвали самые распространенные ошибки, которые ставят под угрозу долговечность дизельного двигателя и опустошают кошелек.

Об этом написал Interia.

Реклама

Читайте также:

Качество дизтоплива

Заправка автомобиля некачественным дешевым топливом является первой и наиболее разрушительной ошибкой. Современные дизельные двигатели с высокоточными системами впрыска, такими как Common Rail, чрезвычайно чувствительны к качеству дизтоплива.

Топливо низкого качества содержит больше примесей, парафинов и воды, что критически вредит топливным форсункам и топливной помпе высокого давления (ТНВД). В результате форсунки засоряются, их ресурс резко уменьшается, а ремонт или замена этих элементов относится к самым дорогим операциям.

Короткие поездки

Современные дизели оборудованы сажевыми фильтрами (DPF) для уменьшения выбросов вредных веществ. Фильтр требует регулярной регенерации — процесса сжигания накопленной сажи, который происходит при достижении двигателем оптимальной рабочей температуры, обычно во время длительных поездок на относительно высокой скорости.

Если автомобиль используется преимущественно для коротких поездок, регенерация не происходит или прерывается. Это приводит к забиванию сажевого фильтра, что не только ухудшает динамику авто, но и повышает давление выхлопных газов и может привести к серьезной неисправности. В крайних случаях приходится принудительно чистить или заменять DPF, что является очень дорогим удовольствием.

Также читайте:

Новый дизель Audi может работать на растительном масле

Дизельные двигатели, которые никогда не ломаются

Прогрев двигателя

Многие водители садятся за руль и сразу начинают движение. Но дизельному двигателю, особенно в холодное время года, нужно время, чтобы прогреть масло до рабочей температуры. Холодное масло имеет более высокую вязкость и хуже смазывает движущиеся части двигателя, что ускоряет их износ. Особенно это касается турбокомпрессора, который требует качественной смазки.

Механики советуют дать двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, а затем начинать движение на низких оборотах без резкого ускорения, пока стрелка температуры не достигнет нормального показателя.

Неправильное обслуживание

Небрежность в техническом обслуживании, а именно использование дешевых или неподходящих моторных масел, а также просроченная замена фильтров, является еще одной критической ошибкой.

Дизельные двигатели работают под высоким давлением и температурой, и высококачественное, специализированное масло — это не роскошь, а необходимость. Использование масла, не соответствующего требованиям производителя, или игнорирование сроков его замены приводит к образованию нагара, забиванию масляных каналов и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.