Новый дизельный двигатель Audi удивил инновациями

На днях Audi объявила, что новый дизельный двигатель 3.0 V6 TDI будет доступен под капотом двух основных моделей Q5 и A6. Этот агрегат совместим с HVO 100, экологическим топливом на основе растительного масла.

Обновленный культовый дизель Audi имеет 299 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Повышение производительности является прямым результатом инновационной 48-вольтовой системы MHEV plus. Эта технология уже знакома по другим двигателям Audi, таким как 2.0 TDI, 2.0 TFSI и 3.0 TFSI, но здесь она реализована более продвинутым способом.

Новый V6 TDI использует генератор силовой установки (PTG). Система мягкого гибрида интегрирована непосредственно в выходной вал коробки передач и добавляет к двигателю внутреннего сгорания 24 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Это приводит к заметному улучшению динамики, а также уменьшению расхода топлива и выбросов CO2.

Важно, что технология MHEV plus позволяет частично управлять автомобилем на электротяге при маневрировании, парковке, пробках, а также при движении с постоянной скоростью за пределами города. Во время торможения PTG рекуперирует до 25 кВт энергии, хранящейся в литий-железофосфатном аккумуляторе.

Дизель Audi 3.0 V6 TDI. Инфографика: Audi

Еще одним ключевым нововведением является использование компрессора с электроприводом (EPC). Это решение эффективно устраняет турбозадержку. EPC работает с низких оборотов, обеспечивая почти мгновенную реакцию дроссельной заслонки и гарантирует еще лучшее, линейное ускорение, особенно в среднем диапазоне.

Что такое топливо HVO

Двигателя V6 TDI адаптирован для работы на HVO 100. Это синтетическое дизтопливо производится из отходов (использованное кулинарное масло и побочные продукты сельского хозяйства) и уменьшает выбросы CO2 до 95% по сравнению с традиционным дизельным топливом.

Интересно, что Audi сразу заправляет баки своих моделей Q5 и A6, выезжающих с заводов, именно HVO.