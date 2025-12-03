Новий дизельний двигун Audi здивував інноваціями

2026 Audi Q5 Фото: Audi

Днями Audi оголосила, що новий дизельний двигун 3.0 V6 TDI буде доступний під капотом двох основних моделей Q5 та A6. Цей агрегат сумісний з HVO 100, екологічним паливом на основі рослинної олії.

Про це повідомив Interia.

Як працює MHEV plus

Оновлений культовий дизель Audi має 299 к.с. та 580 Нм крутного моменту. Підвищення продуктивності є прямим результатом інноваційної 48-вольтової системи MHEV plus. Ця технологія вже знайома з інших двигунів Audi, таких як 2.0 TDI, 2.0 TFSI та 3.0 TFSI, але тут вона реалізована більш просунутим способом.

Новий V6 TDI використовує генератор силової установки (PTG). Система м’якого гібрида інтегрована безпосередньо у вихідний вал коробки передач та додає до двигуна внутрішнього згоряння 24 к.с. та 230 Нм крутного моменту. Це призводить до помітного покращення динаміки, а також зменшення витрати палива та викидів CO2.

Важливо, що технологія MHEV plus дозволяє частково керувати автомобілем на електротязі при маневруванні, паркуванні, заторах, а також при русі з постійною швидкістю за межами міста. Під час гальмування PTG рекуперує до 25 кВт енергії, що зберігається в літій-залізофосфатному акумуляторі.

Дизель Audi 3.0 V6 TDI. Інфографіка: Audi

Ще одним ключовим нововведенням є використання компресора з електроприводом (EPC). Це рішення ефективно усуває турбозатримку. EPC працює з низьких обертів, забезпечуючи майже миттєву реакцію дросельної заслінки та гарантує ще краще, лінійне прискорення, особливо в середньому діапазоні.

Що таке паливо HVO

Двигуна V6 TDI адаптований для роботи на HVO 100. Це синтетичне дизпаливо виробляється з відходів (використана кулінарна олія та побічні продукти сільського господарства) і зменшує викиди CO2 до 95% порівняно з традиційним дизельним пальним.

Цікаво, що Audi одразу заправляє баки своїх моделей Q5 та A6, що виїжджають з заводів, саме HVO.