Україна
За які помилки розплачуються водії дизельних авто

За які помилки розплачуються водії дизельних авто

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 15:20
Як водії дизельних авто власноруч псують свої двигуни
Ремонт дизельного двигуна. Фото: actiondieseltruckservice.com

Економія на пальному, ігнорування прогріву та недбалість у технічному обслуговуванні — ці та інші звички власників дизельних автомобілів призводять до передчасного виходу з ладу ключових систем. Досвідчені механіки назвали найпоширеніші помилки, які ставлять під загрозу довговічність дизельного двигуна та спустошують гаманець.

Про це написав Interia.

Якість дизпалива

Заправка автомобіля неякісним дешевим пальним є першою та найбільш руйнівною помилкою. Сучасні дизельні двигуни з високоточними системами впорскування, такими як Common Rail, надзвичайно чутливі до якості дизпалива.

Паливо низької якості містить більше домішок, парафінів та води, що критично шкодить паливним форсункам та паливній помпі високого тиску (ППВТ). Внаслідок цього форсунки засмічуються, їхній ресурс різко зменшується, а ремонт чи заміна цих елементів належить до найдорожчих операцій.

Короткі поїздки

Сучасні дизелі обладнані сажовими фільтрами (DPF) для зменшення викидів шкідливих речовин. Фільтр потребує регулярної регенерації — процесу спалювання накопиченої сажі, який відбувається при досягненні двигуном оптимальної робочої температури, зазвичай під час тривалих поїздок на відносно високій швидкості.

Якщо автомобіль використовується переважно для коротких поїздок, регенерація не відбувається або переривається. Це призводить до забивання сажового фільтра, що не лише погіршує динаміку авто, але й підвищує тиск вихлопних газів та може спричинити серйозну несправність. У крайніх випадках доводиться примусово чистити або замінювати DPF, що є дуже дорогим задоволенням.

Прогрів двигуна

Багато водіїв сідають за кермо та одразу починають рух. Утім, дизельному двигуну, особливо в холодну пору року, потрібен час, щоб прогріти оливу до робочої температури. Холодна олива має вищу в’язкість та гірше змащує рухомі частини двигуна, що прискорює їхнє зношування. Особливо це стосується турбокомпресора, який вимагає якісного змащування.

Механіки радять дати двигуну попрацювати кілька хвилин на холостому ходу, а потім починати рух на низьких обертах без різкого прискорення, доки стрілка температури не досягне нормального показника.

Неправильне обслуговування

Недбалість у технічному обслуговуванні, а саме використання дешевих або невідповідних моторних олив, а також прострочена заміна фільтрів, є ще однією критичною помилкою.

Дизельні двигуни працюють під високим тиском і температурою, і високоякісна, спеціалізована олива — це не розкіш, а необхідність. Використання оливи, що не відповідає вимогам виробника, або ігнорування термінів її заміни призводить до утворення нагару, забивання оливних каналів і, як наслідок, до капітального ремонту двигуна.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
