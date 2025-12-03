Автомобили, которые страдают от проблем с дизелем

Дизель с AdBlue. Фото: freepik.com

Система экологической очистки AdBlue, призванная уменьшать вредные выбросы, превратилась в источник массовых неисправностей и дорогостоящих ремонтов для владельцев дизельных автомобилей. Профильные издания составили черный список моделей, в которых конструктивные ошибки приводят к выходу из строя всего узла.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Характер проблемы

Современные дизельные автомобили, которые должны были бы стать эталоном экологичности, все чаще становятся финансовым бременем для своих владельцев. Причина кроется не в двигателе, а во вспомогательной системе очистки выхлопных газов SCR, использующей жидкость AdBlue.

Проблема носит массовый характер и касается в основном процесса кристаллизации жидкости. AdBlue — это раствор мочевины, который при контакте с воздухом или при перепадах температур (особенно ниже -11 °C или выше +30 °C) превращается в твердые кристаллы. Этот осадок забивает форсунку, повреждает датчики и выводит из строя помпу.

Хуже всего, что во многих современных авто помпа встроена непосредственно в бак для реагента. Это означает, что поломка небольшой детали требует полной замены всего резервуара, что стоит от 1200 евро и более.

Кто в зоне риска

Французские автомобильные эксперты проанализировали жалобы водителей и сформировали перечень моделей, покупка которых может обернуться заменой топливной системы стоимостью в тысячи евро.

Больше всего жалоб поступает на автомобили концерна Stellantis, оснащенные популярным двигателем 1.5 BlueHDi. Этот мотор устанавливается на широкий спектр моделей, которые являются бестселлерами как в Европе, так и в Украине.

В список наиболее проблемных попали почти все современные модели Peugeot: компактный 208, кроссоверы 2008, 3008 и 5008, а также седан 508 и коммерческий Partner. Аналогичная ситуация с Citroën: под угрозой модели C3, C3 Aircross, C4, C4 Cactus, C4 SpaceTourer, C5 Aircross и Berlingo. Не обошла проблема и бренд Opel (модели Corsa, Crossland X, Grandland X, Zafira) и премиальный DS (DS 3 Crossback, DS 7 Crossback).

Проблемы фиксируются также у автомобилей группы Renault-Dacia (двигатели 1.5 dCi), хотя и в меньших масштабах. В списке фигурируют Dacia Duster и отдельные модели Renault (Clio, Megane, Captur). Также жалобы поступают от владельцев некоторых моделей Audi и Volkswagen, где система также чувствительна к качеству жидкости и условиям эксплуатации.

Реакция производителей

Первым звоночком становится сообщение на панели приборов об ошибке системы очистки или низком уровне жидкости, даже если бак полный. Со временем включается обратный отсчет километража: когда счетчик дойдет до нуля, электроника просто заблокирует запуск двигателя, и авто превратится в недвижимость.

Производители знают о дефекте. Например, Peugeot и Citroën в отдельных случаях предлагают частичную компенсацию ремонта, если авто моложе 5 лет и имеет пробег менее 150 000 км. Однако часто владельцам приходится бороться за эти выплаты.

Как избежать ремонта

Эксперты советуют владельцам дизелей из зоны риска не ждать поломки, а использовать специальные присадки-антикристаллизаторы, которые добавляются в бак AdBlue при каждой заправке. Это единственный относительно дешевый способ профилактики, способный продлить жизнь капризной системе.