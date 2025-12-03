Автомобілі, які страждають від проблем з дизелем

Дизель з AdBlue. Фото: freepik.com

Система екологічного очищення AdBlue, покликана зменшувати шкідливі викиди, перетворилася на джерело масових несправностей та дорогих ремонтів для власників дизельних автомобілів. Профільні видання склали чорний список моделей, у яких конструктивні помилки призводять до виходу з ладу всього вузла.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Характер проблеми

Сучасні дизельні автомобілі, які мали б стати еталоном екологічності, дедалі частіше стають фінансовим тягарем для своїх власників. Причина криється не у двигуні, а в допоміжній системі очищення вихлопних газів SCR, що використовує рідину AdBlue.

Проблема має масовий характер та стосується здебільшого процесу кристалізації рідини. AdBlue — це розчин сечовини, який при контакті з повітрям або при перепадах температур (особливо нижче -11 °C або вище +30 °C) перетворюється на тверді кристали. Цей осад забиває форсунку, пошкоджує датчики та виводить з ладу помпу.

Найгірше те, що у багатьох сучасних авто помпа вбудована безпосередньо в бак для реагенту. Це означає, що поломка невеликої деталі вимагає повної заміни всього резервуара, що коштує від 1200 євро та більше.

Хто у зоні ризику

Французькі автомобільні експерти проаналізували скарги водіїв та сформували перелік моделей, купівля яких може обернутися заміною паливної системи вартістю у тисячі євро.

Найбільше скарг надходить на автомобілі концерну Stellantis, оснащені популярним двигуном 1.5 BlueHDi. Цей мотор встановлюється на широкий спектр моделей, які є бестселерами як у Європі, так і в Україні.

До списку найбільш проблемних потрапили майже всі сучасні моделі Peugeot: компактний 208, кросовери 2008, 3008 та 5008, а також седан 508 та комерційний Partner. Аналогічна ситуація з Citroën: під загрозою моделі C3, C3 Aircross, C4, C4 Cactus, C4 SpaceTourer, C5 Aircross та Berlingo. Не оминула проблема й бренд Opel (моделі Corsa, Crossland X, Grandland X, Zafira) та преміальний DS (DS 3 Crossback, DS 7 Crossback).

Негаразди фіксуються також в автомобілів групи Renault-Dacia (двигуни 1.5 dCi), хоча й у менших масштабах. У списку фігурують Dacia Duster та окремі моделі Renault (Clio, Megane, Captur). Також скарги надходять від власників деяких моделей Audi та Volkswagen, де система також чутлива до якості рідини та умов експлуатації.

Реакція виробників

Першим дзвіночком стає повідомлення на панелі приладів про помилку системи очищення або низький рівень рідини, навіть якщо бак повний. Згодом вмикається зворотний відлік кілометражу: коли лічильник дійде до нуля, електроніка просто заблокує запуск двигуна, і авто перетвориться на нерухомість.

Виробники знають про дефект. Наприклад, Peugeot та Citroën в окремих випадках пропонують часткову компенсацію ремонту, якщо авто молодше 5 років і має пробіг менш як 150 000 км. Проте часто власникам доводиться боротися за ці виплати.

Як уникнути ремонту

Експерти радять власникам дизелів з зони ризику не чекати поломки, а використовувати спеціальні присадки-антикристалізатори, які додаються в бак AdBlue при кожній заправці. Це єдиний відносно дешевий спосіб профілактики, здатний подовжити життя примхливій системі.