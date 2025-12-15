Найгірші дизелі, які не варто купувати водіям

2013 Subaru Outback з дизельним двигуном. Фото: drive.com.au

Купівля вживаного дизельного авто може обернутися справжньою фінансовою катастрофою через конструктивні вади окремих агрегатів. Ці п'ять популярних двигунів, які мають критичні проблеми з надійністю: від тріщин у блоці до пошкоджень надзвичайно дорогих паливних систем.

Про це розповів експерт YouTube-каналу "Юра Горячий".

Реклама

Читайте також:

Mazda 2.2 дизель

Відкриває антирейтинг дизельний двигун об'ємом 2.2 літра, який встановлювали на моделі CX-5 та Mazda6. Головною проблемою цього агрегата є швидке закоксовування та слабка паливна система, чутлива до якості дизпального. Також вразливим місцем названо складну систему екології та сіточки оливної помпи.

У міському циклі цей двигун "повільно вмирає" та часто виходить з ладу вже на 130 000–150 000 км, тоді як конкуренти можуть долати 300 000–400 000 км. Експерт радить замість дизеля обирати бензинові версії цих Mazda об'ємом 2 або 2.5 літра.

Toyota 2.2 D-CAT

Попри репутацію Toyota як найнадійнішого виробника, дизель 2.2 D-CAT потрапив до списку через захмарну вартість обслуговування. Основна проблема криється у ціні паливних форсунок. Якщо для інших авто вартість нової форсунки складає близько 250-280 доларів, то для цього двигуна одна одиниця коштує 500 євро.

Автор відео підкреслює, якщо заправитися неякісним пальним, ремонт паливної системи разом із заміною чотирьох форсунок може обійтися у 2500 доларів (близько 100 000 гривень), що робить утримання такого авто економічно недоцільним.

2.7 HDi

Цей 6-циліндровий двигун (спільна розробка Peugeot-Citroen та Ford) має серйозний конструктивний недолік: провертання вкладишів колінвала, що призводить до руйнування самого валу. Ситуацію ускладнює те, що майстри неохоче беруться за його ремонт через складну конструкцію.

Першопричиною низького ресурсу стала помилка заводу-виробника, який рекомендував заливати занадто рідку оливу. Вона не створювала достатньої захисної плівки та не витримувала температурних навантажень, через що двигун зношувався зсередини. Через погану славу ціни на авто з таким мотором на вторинному ринку стрімко падають.

Також читайте:

Названо найбільш недооцінений дизельний двигун

За які помилки розплачуються водії дизельних авто

Isuzu 3.0

3-літровий дизель від Isuzu, який зустрічається на моделях Renault, Opel та Saab, страждає від перегріву. Алюмінієвий блок циліндрів не витримує високих температур і просто тріскає. Власники таких авто змушені постійно стежити за рівнем антифризу та бояться підіймати оберти двигуна вище 3000, щоб уникнути фатальної поломки.

Subaru 2.0 дизель

Лідером антирейтингу став опозитний дизель Subaru (до 2014 року). Експерт називає його купівлю найбільшою помилкою, позаяк знайти запчастини до нього вкрай важко — іноді доводиться чекати понад місяць. Вартість самого вживаного двигуна перевищує 3000 доларів при ціні автомобіля 8000-9000 доларів.

Список проблем цього агрегата включає тріщини колінвалів, вихід з ладу зчеплення та демпферів, а також вередливу екологічну систему. Блогер підсумовує, що бензинові Subaru купувати можна, а про дизельні версії до 2014 року "потрібно забути".