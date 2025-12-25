Двигуни-пастки: з якими моторами не варто купувати вживані авто

Двигун Ford 1.0 EcoBoost. Фото: wilminkengineparts.com

Вибір автомобіля на вторинному ринку часто перетворюється на складне випробування, де головним чинником ризику є надійність силового агрегату. Фахівці виокремили кілька популярних моторів, конструктивні недоліки яких роблять їхню експлуатацію після певного пробігу надто дорогою через неминучість складних ремонтів.

Про це написав SUV News.

Реклама

Читайте також:

Дизельний BMW 2.0 (N47)

Цей двигун отримав сумну славу через проблеми з ланцюгом приводу ГРМ, який схильний до передчасного розтягування та розриву. Механізм розташований у задній частині силового агрегату, тому будь-яке втручання потребує повного демонтажу мотора, що значно здорожує ремонт. Окрім цього, зафіксовані часті випадки виходу з ладу турбокомпресорів. Такий двигун масово встановлювали на моделі BMW 1 Series, 3 Series (E90/F30), 5 Series (F10), X1, X3 (2007–2015).

Volkswagen/Audi 1.8–2.0 TSI (EA888)

Ранні версії цих бензинових агрегатів (першої та другої генерацій) відомі аномально високим споживанням оливи, обсяг якого може сягати 1 літра на 1000 кілометрів. Головною причиною апетиту є конструктивні недоліки поршневих кілець, а додатковим фактором ризику виступає ненадійний натягувач ланцюга ГРМ. Ці мотори є основою лінійки багатьох моделей концерну, зокрема Volkswagen Golf, Passat та Audi A4, A6, Q5 (2008–2014).

Також читайте:

Вісім легендарних двигунів Toyota

Названо найбільш недооцінений дизельний двигун

Малолітражний Ford 1.0 EcoBoost

Попри компактність та економічність, цей 3-циліндровий двигун має вразливу систему охолодження, найменший витік у якій призводить до перегріву та прогару прокладки головки блоку циліндрів. Ще однією серйозною загрозою є мокрий ремінь ГРМ: його поступове руйнування спричиняє засмічення оливної помпи та подальше масляне голодування всього двигуна. Цим агрегатом комплектувалися Ford Fiesta, Focus, EcoSport (2012–2019).

Потужний BMW 4.4 V8 (N63)

Цей бензиновий двигун з подвійним турбонаддувом страждає від надмірного теплового навантаження через специфічне розташування турбін у розвалі блоку циліндрів. Висока температура прискорює деградацію оливи, руйнує пластикові деталі та гумові ущільнювачі, що призводить до масових витоків та виходу з ладу паливних форсунок і ланцюга ГРМ. Такий мотор можна зустріти під капотом BMW 5/7 Series, X5, X6 (2008–2016).

Бензиновий Renault 1.2 TCe

Цей силовий агрегат заслужив негативні відгуки через схильність до надмірного споживання мастила, що часто супроводжується ризиком раптового виходу з ладу всього вузла. Проблема є настільки масштабною, що стала причиною численних скарг та судових позовів від власників. Двигун встановлювали на широкий модельний ряд, включаючи Renault Captur, Megane та Nissan Qashqai.