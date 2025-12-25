Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто З якими двигунами не варто купувати вживані авто у 2025 році

З якими двигунами не варто купувати вживані авто у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 05:50
Двигуни-пастки: з якими моторами не варто купувати вживані авто
Двигун Ford 1.0 EcoBoost. Фото: wilminkengineparts.com

Вибір автомобіля на вторинному ринку часто перетворюється на складне випробування, де головним чинником ризику є надійність силового агрегату. Фахівці виокремили кілька популярних моторів, конструктивні недоліки яких роблять їхню експлуатацію після певного пробігу надто дорогою через неминучість складних ремонтів.

Про це написав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Дизельний BMW 2.0 (N47)

Цей двигун отримав сумну славу через проблеми з ланцюгом приводу ГРМ, який схильний до передчасного розтягування та розриву. Механізм розташований у задній частині силового агрегату, тому будь-яке втручання потребує повного демонтажу мотора, що значно здорожує ремонт. Окрім цього, зафіксовані часті випадки виходу з ладу турбокомпресорів. Такий двигун масово встановлювали на моделі BMW 1 Series, 3 Series (E90/F30), 5 Series (F10), X1, X3 (2007–2015).

Volkswagen/Audi 1.8–2.0 TSI (EA888)

Ранні версії цих бензинових агрегатів (першої та другої генерацій) відомі аномально високим споживанням оливи, обсяг якого може сягати 1 літра на 1000 кілометрів. Головною причиною апетиту є конструктивні недоліки поршневих кілець, а додатковим фактором ризику виступає ненадійний натягувач ланцюга ГРМ. Ці мотори є основою лінійки багатьох моделей концерну, зокрема Volkswagen Golf, Passat та Audi A4, A6, Q5 (2008–2014).

Також читайте:

Вісім легендарних двигунів Toyota

Названо найбільш недооцінений дизельний двигун

Малолітражний Ford 1.0 EcoBoost

Попри компактність та економічність, цей 3-циліндровий двигун має вразливу систему охолодження, найменший витік у якій призводить до перегріву та прогару прокладки головки блоку циліндрів. Ще однією серйозною загрозою є мокрий ремінь ГРМ: його поступове руйнування спричиняє засмічення оливної помпи та подальше масляне голодування всього двигуна. Цим агрегатом комплектувалися Ford Fiesta, Focus, EcoSport (2012–2019).

Потужний BMW 4.4 V8 (N63)

Цей бензиновий двигун з подвійним турбонаддувом страждає від надмірного теплового навантаження через специфічне розташування турбін у розвалі блоку циліндрів. Висока температура прискорює деградацію оливи, руйнує пластикові деталі та гумові ущільнювачі, що призводить до масових витоків та виходу з ладу паливних форсунок і ланцюга ГРМ. Такий мотор можна зустріти під капотом BMW 5/7 Series, X5, X6 (2008–2016).

Бензиновий Renault 1.2 TCe

Цей силовий агрегат заслужив негативні відгуки через схильність до надмірного споживання мастила, що часто супроводжується ризиком раптового виходу з ладу всього вузла. Проблема є настільки масштабною, що стала причиною численних скарг та судових позовів від власників. Двигун встановлювали на широкий модельний ряд, включаючи Renault Captur, Megane та Nissan Qashqai.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації