Україна
Двигуни авто, які не здолають 100 000 км

Двигуни авто, які не здолають 100 000 км

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 21:45
Двигуни відомих автобрендів, що виходять з ладу до 100 000 км
Nissan MR20DD Фото: wikimedia.org

Стан та ресурс силового агрегату залишаються ключовими критеріями під час вибору вживаного автомобіля через надвисоку вартість його відновлення. Аналіз скарг власників дозволив виокремити низку двигунів, які демонструють критичні несправності ще до досягнення позначки 100 000 км пробігу.

Про це написала "Твоя машина".

Проблеми Японії та Європи

Під час придбання вживаного транспортного засобу технічний стан двигуна має вирішальне значення, адже капітальний ремонт може потребувати витрат у розмірі до 50% від ціни машини.

Серед алюмінієвих конструкцій критику викликає Nissan MR20DD. Спроба інженерів полегшити мотор призвела до його надмірної чутливості до якості мастила. Часто цей агрегат потребує серйозного втручання вже на пробігу до 100 000 км.

Не менш проблемним виявився німецький Volkswagen 2.0 TSI (серія EA888 третього покоління). Власники авто з цими агрегатами постійно стикаються з перегрівом, детонацією та надмірним споживанням оливи, що робить цей мотор одним з найбільш небажаних в історії бренду.

У сегменті потужних авто двигун BMW N63 V8 з подвійним турбонаддувом починає демонструвати ознаки перегріву та критичне зростання витрат оливи вже після 70 000 км пробігу. Такі особливості вимагають від власників регулярних та дорогих візитів до сервісних центрів.

Вісім легендарних двигунів Toyota

Чому турбодвигун в автомобілі може не пережити зиму

Хиби американських моторів

Схильний до перегріву Ford EcoBoost 1.0. Попри паливну економічність, двигун не витримує високих температур, що призводить до появи тріщин у головці блока циліндрів вже після 80 000 км.

Справжнім головним болем для водіїв став Chevrolet 1.4 Turbo, що встановлювався на моделі Cruze та Aveo. Через конструктивні особливості турбіна перегріває мотор, що призводить до руйнування головки блока циліндрів за дуже короткий термін. Вартість відновлення такого агрегату фактично дорівнює ціні нового двигуна, тому спеціалісти радять оминати ці моделі на вторинному ринку.

ремонт авто Ford BMW проблеми поради автомобіль Мотор Volkswagen відомі бренди двигун Nissan вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
