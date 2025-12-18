Двигатели известных автобрендов, выходящие из строя до 100 000 км

Двигатели авто, которые не одолеют 100 000 км
Состояние и ресурс силового агрегата остаются ключевыми критериями при выборе подержанного автомобиля из-за сверхвысокой стоимости его восстановления. Анализ жалоб владельцев позволил выделить ряд двигателей, которые демонстрируют критические неисправности еще до достижения отметки 100 000 км пробега.
Об этом написала "Твоя машина".
Проблемы Японии и Европы
При приобретении подержанного транспортного средства техническое состояние двигателя имеет решающее значение, ведь капитальный ремонт может потребовать затрат в размере до 50% от цены машины.
Среди алюминиевых конструкций критику вызывает Nissan MR20DD. Попытка инженеров облегчить мотор привела к его чрезмерной чувствительности к качеству масла. Часто этот агрегат требует серьезного вмешательства уже на пробеге до 100 000 км.
Не менее проблемным оказался немецкий Volkswagen 2.0 TSI (серия EA888 третьего поколения). Владельцы авто с этими агрегатами постоянно сталкиваются с перегревом, детонацией и чрезмерным потреблением масла, что делает этот мотор одним из самых нежелательных в истории бренда.
В сегменте мощных авто двигатель BMW N63 V8 с двойным турбонаддувом начинает демонстрировать признаки перегрева и критический рост расхода масла уже после 70 000 км пробега. Такие особенности требуют от владельцев регулярных и дорогостоящих визитов в сервисные центры.
Также читайте:
Восемь легендарных двигателей Toyota
Почему турбодвигатель в автомобиле может не пережить зиму
Недостатки американских моторов
Склонен к перегреву Ford EcoBoost 1.0. Несмотря на топливную экономичность, двигатель не выдерживает высоких температур, что приводит к появлению трещин в головке блока цилиндров уже после 80 000 км.
Настоящей головной болью для водителей стал Chevrolet 1.4 Turbo, который устанавливался на модели Cruze и Aveo. Из-за конструктивных особенностей турбина перегревает мотор, что приводит к разрушению головки блока цилиндров за очень короткий срок. Стоимость восстановления такого агрегата фактически равна цене нового двигателя, поэтому специалисты советуют обходить эти модели на вторичном рынке стороной.
Читайте Новини.LIVE!