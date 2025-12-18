Двигатели известных автобрендов, выходящие из строя до 100 000 км

Nissan MR20DD Фото: wikimedia.org

Состояние и ресурс силового агрегата остаются ключевыми критериями при выборе подержанного автомобиля из-за сверхвысокой стоимости его восстановления. Анализ жалоб владельцев позволил выделить ряд двигателей, которые демонстрируют критические неисправности еще до достижения отметки 100 000 км пробега.

Об этом написала "Твоя машина".

Реклама

Читайте также:

Проблемы Японии и Европы

При приобретении подержанного транспортного средства техническое состояние двигателя имеет решающее значение, ведь капитальный ремонт может потребовать затрат в размере до 50% от цены машины.

Среди алюминиевых конструкций критику вызывает Nissan MR20DD. Попытка инженеров облегчить мотор привела к его чрезмерной чувствительности к качеству масла. Часто этот агрегат требует серьезного вмешательства уже на пробеге до 100 000 км.

Не менее проблемным оказался немецкий Volkswagen 2.0 TSI (серия EA888 третьего поколения). Владельцы авто с этими агрегатами постоянно сталкиваются с перегревом, детонацией и чрезмерным потреблением масла, что делает этот мотор одним из самых нежелательных в истории бренда.

В сегменте мощных авто двигатель BMW N63 V8 с двойным турбонаддувом начинает демонстрировать признаки перегрева и критический рост расхода масла уже после 70 000 км пробега. Такие особенности требуют от владельцев регулярных и дорогостоящих визитов в сервисные центры.

Также читайте:

Восемь легендарных двигателей Toyota

Почему турбодвигатель в автомобиле может не пережить зиму

Недостатки американских моторов

Склонен к перегреву Ford EcoBoost 1.0. Несмотря на топливную экономичность, двигатель не выдерживает высоких температур, что приводит к появлению трещин в головке блока цилиндров уже после 80 000 км.

Настоящей головной болью для водителей стал Chevrolet 1.4 Turbo, который устанавливался на модели Cruze и Aveo. Из-за конструктивных особенностей турбина перегревает мотор, что приводит к разрушению головки блока цилиндров за очень короткий срок. Стоимость восстановления такого агрегата фактически равна цене нового двигателя, поэтому специалисты советуют обходить эти модели на вторичном рынке стороной.