Audi, Skoda, Volkswagen: названы главные проблемы двигателя 1.2 TSI

Двигатель 1.2 TSI (EA111). Фото: wikimedia.org

Двигатель 1.2 TSI (семейство EA111), выпускавшийся в 2009-2015 годах, был распространен в компактных моделях концерна VAG: Audi, Volkswagen, Seat и Skoda. Этот небольшой турбомотор, пришедший на замену старым атмосферным 1.6, отличался экономичностью и достаточной динамикой. Однако он имеет ряд характерных проблем.

Об этом написал Interia.

Ключевая проблема

Наиболее известным и серьезным недостатком первой версии 1.2 TSI является ненадежная цепь газораспределительного механизма (ГРМ). Производитель изначально позиционировал это решение как необслуживаемое, однако на практике цепь растягивалась или даже рвалась уже через несколько десятков тысяч километров пробега, что приводило к серьезному повреждению двигателя.

В 2012 году ситуация изменилась: производитель внес коррективы в конструкцию, а более поздние версии двигателя 1.2 TSI (EA211) полностью перешли на более надежный ременной привод ГРМ, что устранило эту проблему.

Топливная система и турбина

К другим частым неисправностям относятся проблемы с топливным контуром и турбонаддувом. Водители часто сталкиваются с тем, что автомобиль долго заводится, требуя нескольких попыток, или выдает ошибки давления топлива. Это, как правило, свидетельствует о необходимости замены топливной помпы высокого давления и проверки всей системы.

Несмотря на умеренное давление наддува, турбокомпрессор также может быть капризным. Типичные проблемы, возникающие еще до 100 000 км пробега, включают потерю мощности и активацию аварийного режима из-за неисправности актуатора (силового привода) турбины или его управления. Преимуществом является то, что актуатор часто можно заменить отдельно, без необходимости покупать весь узел.

Короткие поездки и смазка

Конструктивной особенностью двигателя является медленный прогрев. Если автомобиль преимущественно используется для коротких поездок по городу, мотор большую часть времени работает недогретым. В таком режиме масло дольше остается густым, что ускоряет износ компонентов.

Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям подержанных авто с 1.2 TSI обязательно проверять работу двигателя на холостом ходу. Мотор может отблагодарить приличной долговечностью, если он был обслужен с умом, а критические элементы (прежде всего ГРМ) уже заменены или усовершенствованы.