Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто От Renault до Mercedes — чем пугает водителей двигатель 1.3 TCe

От Renault до Mercedes — чем пугает водителей двигатель 1.3 TCe

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 21:45
От бюджетного Duster до люксового Mercedes: чем опасен двигатель 1.3 TCe
Мотор 1.3 TCe. Фото: autoscout24.ch

Двигатель 1.3 TCe, разработанный альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Mercedes-Benz, устанавливается на десятки популярных моделей — от Dacia до A-Class. Однако несмотря на отличную динамику, этот агрегат имеет серьезные конструктивные недостатки, которые могут привести к необходимости капитального ремонта или полной замены.

Об этом написал Interia.

Реклама
Читайте также:

Главные проблемы

Двигатель 1.3 TCe (заводские индексы H5H у Renault и M282 у Mercedes) дебютировал в 2017 году как замена проблемному 1.2 TCe. Этот 4-цилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива стал массовым явлением на европейском рынке. Его можно встретить под капотом популярных в Украине Renault Megane, Captur, Duster и т.д., Nissan Qashqai, а также в линейке компактных Mercedes-Benz (A-Class, CLA, GLA, GLB).

Несмотря на хорошие характеристики мощности и экономичности, механики и владельцы все чаще сообщают о серьезных проблемах, которые могут постигнуть этот двигатель.

Основным недостатком 1.3 TCe является склонность к накоплению нагара на впускных клапанах, что является типичной болезнью моторов с прямым впрыском. Однако в данном случае ситуация осложняется повышенным потреблением моторного масла. Нагар образуется не только на клапанах, но и на поршневых кольцах, что ограничивает их подвижность.

Все это приводит к опасному явлению LSPI (Low Speed Pre-Ignition) — преждевременному воспламенению топливной смеси на низких оборотах. Следствием таких микровзрывов становится разрушение перегородок между поршневыми кольцами, повреждение стенок цилиндров и появление глубоких задиров.

Также читайте:

Стоит ли купить Renault Espace с пробегом

Назван самый надежный дизельный двигатель в авто

Цена ремонта

В критических случаях, когда компрессия падает, а двигатель начинает работать с перебоями, официальные дилеры часто предлагают только полную замену силового агрегата, что стоит тысячи долларов.

Неофициальные сервисы могут предложить гильзовку блока цилиндров, однако это также сложная и дорогая процедура, ведь блок изготовлен из алюминиевого сплава с напылением по технологии Bore Spray Coating (похожей на ту, что используется в спорткаре Nissan GT-R).

Эксперты отмечают, что проблем можно избежать или по крайней мере отсрочить их, если игнорировать заводские рекомендации по интервалам обслуживания. Регламент замены масла раз в 30 000 км является губительным для этого мотора. Специалисты советуют:

  • менять масло каждые 10 000-12 000 км;
  • использовать только качественное топливо для предотвращения детонации;
  • периодически проводить процедуру чистки впускных клапанов от нагара;
  • обновлять программное обеспечение блока управления двигателем (производитель выпускал обновления для борьбы с детонацией).

При покупке подержанного авто с двигателем 1.3 TCe настоятельно рекомендуется провести эндоскопию цилиндров, чтобы убедиться в отсутствии задиров.

ремонт авто Mercedes-Benz Mitsubishi проблемы советы автомобиль Мотор Renault двигатель Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации