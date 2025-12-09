От бюджетного Duster до люксового Mercedes: чем опасен двигатель 1.3 TCe

Мотор 1.3 TCe. Фото: autoscout24.ch

Двигатель 1.3 TCe, разработанный альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Mercedes-Benz, устанавливается на десятки популярных моделей — от Dacia до A-Class. Однако несмотря на отличную динамику, этот агрегат имеет серьезные конструктивные недостатки, которые могут привести к необходимости капитального ремонта или полной замены.

Главные проблемы

Двигатель 1.3 TCe (заводские индексы H5H у Renault и M282 у Mercedes) дебютировал в 2017 году как замена проблемному 1.2 TCe. Этот 4-цилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива стал массовым явлением на европейском рынке. Его можно встретить под капотом популярных в Украине Renault Megane, Captur, Duster и т.д., Nissan Qashqai, а также в линейке компактных Mercedes-Benz (A-Class, CLA, GLA, GLB).

Несмотря на хорошие характеристики мощности и экономичности, механики и владельцы все чаще сообщают о серьезных проблемах, которые могут постигнуть этот двигатель.

Основным недостатком 1.3 TCe является склонность к накоплению нагара на впускных клапанах, что является типичной болезнью моторов с прямым впрыском. Однако в данном случае ситуация осложняется повышенным потреблением моторного масла. Нагар образуется не только на клапанах, но и на поршневых кольцах, что ограничивает их подвижность.

Все это приводит к опасному явлению LSPI (Low Speed Pre-Ignition) — преждевременному воспламенению топливной смеси на низких оборотах. Следствием таких микровзрывов становится разрушение перегородок между поршневыми кольцами, повреждение стенок цилиндров и появление глубоких задиров.

Цена ремонта

В критических случаях, когда компрессия падает, а двигатель начинает работать с перебоями, официальные дилеры часто предлагают только полную замену силового агрегата, что стоит тысячи долларов.

Неофициальные сервисы могут предложить гильзовку блока цилиндров, однако это также сложная и дорогая процедура, ведь блок изготовлен из алюминиевого сплава с напылением по технологии Bore Spray Coating (похожей на ту, что используется в спорткаре Nissan GT-R).

Эксперты отмечают, что проблем можно избежать или по крайней мере отсрочить их, если игнорировать заводские рекомендации по интервалам обслуживания. Регламент замены масла раз в 30 000 км является губительным для этого мотора. Специалисты советуют:

менять масло каждые 10 000-12 000 км;

использовать только качественное топливо для предотвращения детонации;

периодически проводить процедуру чистки впускных клапанов от нагара;

обновлять программное обеспечение блока управления двигателем (производитель выпускал обновления для борьбы с детонацией).

При покупке подержанного авто с двигателем 1.3 TCe настоятельно рекомендуется провести эндоскопию цилиндров, чтобы убедиться в отсутствии задиров.