Від бюджетного Duster до люксового Mercedes: чим небезпечний двигун 1.3 TCe

Від Renault до Mercedes — чим лякає водіїв двигун 1.3 TCe
Двигун 1.3 TCe, розроблений альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi спільно з Mercedes-Benz, встановлюється на десятки популярних моделей — від Dacia до A-Class. Однак попри відмінну динаміку, цей агрегат має серйозні конструктивні вади, які можуть призвести до необхідності капітального ремонту або повної заміни.
Про це написав Interia.
Головні проблеми
Двигун 1.3 TCe (заводські індекси H5H у Renault та M282 у Mercedes) дебютував у 2017 році як заміна проблемному 1.2 TCe. Цей 4-циліндровий турбомотор з безпосереднім впорскуванням пального став масовим явищем на європейському ринку. Його можна зустріти під капотом популярних в Україні Renault Megane, Captur, Duster тощо, Nissan Qashqai, а також у лінійці компактних Mercedes-Benz (A-Class, CLA, GLA, GLB).
Попри гарні характеристики потужності та економічності, механіки та власники дедалі частіше повідомляють про серйозні проблеми, які можуть спіткати цей двигун.
Основним недоліком 1.3 TCe є схильність до накопичення нагару на впускних клапанах, що є типовою хворобою моторів з прямим впорскуванням. Однак у цьому випадку ситуація ускладняється підвищеним споживанням моторної оливи. Нагар утворюється не лише на клапанах, а й на поршневих кільцях, що обмежує їхню рухливість.
Все це призводить до небезпечного явища LSPI (Low Speed Pre-Ignition) — передчасного займання паливної суміші на низьких обертах. Наслідком таких мікровибухів стає руйнування перегородок між поршневими кільцями, пошкодження стінок циліндрів та поява глибоких задирів.
Ціна ремонту
У критичних випадках, коли компресія падає, а двигун починає працювати з перебоями, офіційні дилери часто пропонують лише повну заміну силового агрегата, що коштує тисячі доларів.
Неофіційні сервіси можуть запропонувати галізування блоку циліндрів, проте це також складна та дорога процедура, адже блок виготовлений з алюмінієвого сплаву з напиленням за технологією Bore Spray Coating (схожою на ту, що використовується у спорткарі Nissan GT-R).
Експерти зазначають, що проблем можна уникнути або принаймні відтермінувати їх, якщо ігнорувати заводські рекомендації щодо інтервалів обслуговування. Регламент заміни оливи раз на 30 000 км є згубним для цього мотора. Фахівці радять:
- змінювати оливу кожні 10 000–12 000 км;
- використовувати лише якісне пальне для запобігання детонації;
- періодично проводити процедуру чищення впускних клапанів від нагару;
- оновлювати програмне забезпечення блоку управління двигуном (виробник випускав оновлення для боротьби з детонацією).
При купівлі вживаного авто з двигуном 1.3 TCe наполегливо рекомендується провести ендоскопію циліндрів, щоб переконатися у відсутності задирів.
