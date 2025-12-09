Від бюджетного Duster до люксового Mercedes: чим небезпечний двигун 1.3 TCe

Мотор 1.3 TCe. Фото: autoscout24.ch

Двигун 1.3 TCe, розроблений альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi спільно з Mercedes-Benz, встановлюється на десятки популярних моделей — від Dacia до A-Class. Однак попри відмінну динаміку, цей агрегат має серйозні конструктивні вади, які можуть призвести до необхідності капітального ремонту або повної заміни.

Головні проблеми

Двигун 1.3 TCe (заводські індекси H5H у Renault та M282 у Mercedes) дебютував у 2017 році як заміна проблемному 1.2 TCe. Цей 4-циліндровий турбомотор з безпосереднім впорскуванням пального став масовим явищем на європейському ринку. Його можна зустріти під капотом популярних в Україні Renault Megane, Captur, Duster тощо, Nissan Qashqai, а також у лінійці компактних Mercedes-Benz (A-Class, CLA, GLA, GLB).

Попри гарні характеристики потужності та економічності, механіки та власники дедалі частіше повідомляють про серйозні проблеми, які можуть спіткати цей двигун.

Основним недоліком 1.3 TCe є схильність до накопичення нагару на впускних клапанах, що є типовою хворобою моторів з прямим впорскуванням. Однак у цьому випадку ситуація ускладняється підвищеним споживанням моторної оливи. Нагар утворюється не лише на клапанах, а й на поршневих кільцях, що обмежує їхню рухливість.

Все це призводить до небезпечного явища LSPI (Low Speed Pre-Ignition) — передчасного займання паливної суміші на низьких обертах. Наслідком таких мікровибухів стає руйнування перегородок між поршневими кільцями, пошкодження стінок циліндрів та поява глибоких задирів.

Ціна ремонту

У критичних випадках, коли компресія падає, а двигун починає працювати з перебоями, офіційні дилери часто пропонують лише повну заміну силового агрегата, що коштує тисячі доларів.

Неофіційні сервіси можуть запропонувати галізування блоку циліндрів, проте це також складна та дорога процедура, адже блок виготовлений з алюмінієвого сплаву з напиленням за технологією Bore Spray Coating (схожою на ту, що використовується у спорткарі Nissan GT-R).

Експерти зазначають, що проблем можна уникнути або принаймні відтермінувати їх, якщо ігнорувати заводські рекомендації щодо інтервалів обслуговування. Регламент заміни оливи раз на 30 000 км є згубним для цього мотора. Фахівці радять:

змінювати оливу кожні 10 000–12 000 км;

використовувати лише якісне пальне для запобігання детонації;

періодично проводити процедуру чищення впускних клапанів від нагару;

оновлювати програмне забезпечення блоку управління двигуном (виробник випускав оновлення для боротьби з детонацією).

При купівлі вживаного авто з двигуном 1.3 TCe наполегливо рекомендується провести ендоскопію циліндрів, щоб переконатися у відсутності задирів.