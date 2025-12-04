Вживаний Renault Espace: чи варто купити

2020 Renault Espace Фото: Renault

Renault Espace п'ятого покоління (2015–2023) перетворився з мінівена на великий кросовер та поєднав розкішний салон, високотехнологічні рішення та системи допомоги водію. Попри загалом високу якість матеріалів та елегантний дизайн, модель має кілька типових вразливостей, які можуть коштувати новому власнику значних коштів.

Поширені проблеми

Найбільше нарікань викликає електроніка, яка є основою концепції автомобіля. Часто трапляються збої в роботі мультимедійної системи R-Link 2, яка відповідає за більшість функцій — від навігації до керування клімат-контролем. Проблема може виявитися як у повільній роботі, так і в повній відмові системи, а її заміна дуже дорога.

Окрім того, електрична проводка в автомобілях ранніх років випуску (2015–2017) має підвищену вразливість до корозії та пошкоджень, особливо в задній частині. Це може призводити до несподіваних помилок у блоках управління.

Хоча підвіска Espace V загалом забезпечує комфорт, вона не відрізняється довговічністю. Найшвидше зношуються втулки стабілізатора, що призводить до характерного стукоту під час руху.

Особливу увагу слід приділити системі 4Control, яка забезпечує керування усіма чотирма колесами. Це складна система з додатковим механізмом на задній осі. Її відмова або ремонт обійдеться значно дорожче, ніж обслуговування стандартної підвіски.

Який двигун обрати

Дизельний 1.6 dCi (R9M). Цей двигун потужністю 130 або 160 к. с. є чутливим до якості оливи та періодичності обслуговування. При пробігах понад 150 000 км можуть виникати проблеми з ланцюгом ГРМ та відмовами системи EGR та DPF.

Цей двигун потужністю 130 або 160 к. с. є чутливим до якості оливи та періодичності обслуговування. При пробігах понад 150 000 км можуть виникати проблеми з ланцюгом ГРМ та відмовами системи EGR та DPF. Дизельний 2.0 Blue dCi (M9R). Агрегат (потужністю 160 або 200 к. с.) вважається надійнішим та став доступний після рестайлінгу 2018 року.

Агрегат (потужністю 160 або 200 к. с.) вважається надійнішим та став доступний після рестайлінгу 2018 року. Бензиновий 1.6 TCe (M5M). 200-сильний двигун також чутливий до якості палива та оливи. Його варто ретельно перевіряти на предмет витоків та збоїв.

Всі версії Espace V оснащувалися роботизованою коробкою передач EDC, яка потребує регулярної заміни оливи (кожні 60 000 км). Несвоєчасне обслуговування призводить до прискореного зносу зчеплення та мехатроніки.

Поради фахівців

Експерти радять обирати моделі, випущені після 2018 року (або навіть після 2020 року), позаяк вони мають менше дефектів та, ймовірно, оснащені надійнішим 2-літровим дизельним двигуном.

Перед купівлею варто обов'язково провести ретельну діагностику електрики, мультимедіа R-Link 2 та системи 4Control (якщо вона встановлена), адже саме ці елементи генерують найдорожчі сюрпризи.

