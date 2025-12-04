Подержанный Renault Espace: стоит ли купить

2020 Renault Espace Фото: Renault

Renault Espace пятого поколения (2015-2023) превратился из минивэна в большой кроссовер и соединил роскошный салон, высокотехнологичные решения и системы помощи водителю. Несмотря на в целом высокое качество материалов и элегантный дизайн, модель имеет несколько типичных уязвимостей, которые могут стоить новому владельцу значительных средств.

Распространенные проблемы

Больше всего нареканий вызывает электроника, которая является основой концепции автомобиля. Часто случаются сбои в работе мультимедийной системы R-Link 2, которая отвечает за большинство функций — от навигации до управления климат-контролем. Проблема может проявиться как в медленной работе, так и в полном отказе системы, а ее замена очень дорогая.

Кроме того, электрическая проводка в автомобилях ранних годов выпуска (2015-2017) имеет повышенную уязвимость к коррозии и повреждениям, особенно в задней части. Это может приводить к неожиданным ошибкам в блоках управления.

Хотя подвеска Espace V в целом обеспечивает комфорт, она не отличается долговечностью. Быстрее всего изнашиваются втулки стабилизатора, что приводит к характерному стуку при движении.

Особое внимание следует уделить системе 4Control, которая обеспечивает управление всеми четырьмя колесами. Это сложная система с дополнительным механизмом на задней оси. Ее отказ или ремонт обойдется значительно дороже, чем обслуживание стандартной подвески.

Какой двигатель выбрать

Дизельный 1.6 dCi (R9M). Этот двигатель мощностью 130 или 160 л. с. чувствителен к качеству масла и периодичности обслуживания. При пробегах более 150 000 км могут возникать проблемы с цепью ГРМ и отказами системы EGR и DPF.

Этот двигатель мощностью 130 или 160 л. с. чувствителен к качеству масла и периодичности обслуживания. При пробегах более 150 000 км могут возникать проблемы с цепью ГРМ и отказами системы EGR и DPF. Дизельный 2.0 Blue dCi (M9R). Агрегат (мощностью 160 или 200 л.с.) считается более надежным и стал доступен после рестайлинга 2018 года.

Агрегат (мощностью 160 или 200 л.с.) считается более надежным и стал доступен после рестайлинга 2018 года. Бензиновый 1.6 TCe (M5M). 200-сильный двигатель также чувствителен к качеству топлива и масла. Его стоит тщательно проверять на предмет утечек и сбоев.

Все версии Espace V оснащались роботизированной коробкой передач EDC, которая требует регулярной замены масла (каждые 60 000 км). Несвоевременное обслуживание приводит к ускоренному износу сцепления и мехатроники.

Советы специалистов

Эксперты советуют выбирать модели, выпущенные после 2018 года (или даже после 2020 года), поскольку они имеют меньше дефектов и, вероятно, оснащены более надежным 2-литровым дизельным двигателем.

Перед покупкой стоит обязательно провести тщательную диагностику электрики, мультимедиа R-Link 2 и системы 4Control (если она установлена), ведь именно эти элементы генерируют самые дорогие сюрпризы.

