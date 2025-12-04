Подержанный Renault Espace: стоит ли купить

Стоит ли купить Renault Espace с пробегом
Renault Espace пятого поколения (2015-2023) превратился из минивэна в большой кроссовер и соединил роскошный салон, высокотехнологичные решения и системы помощи водителю. Несмотря на в целом высокое качество материалов и элегантный дизайн, модель имеет несколько типичных уязвимостей, которые могут стоить новому владельцу значительных средств.
Распространенные проблемы
Больше всего нареканий вызывает электроника, которая является основой концепции автомобиля. Часто случаются сбои в работе мультимедийной системы R-Link 2, которая отвечает за большинство функций — от навигации до управления климат-контролем. Проблема может проявиться как в медленной работе, так и в полном отказе системы, а ее замена очень дорогая.
Кроме того, электрическая проводка в автомобилях ранних годов выпуска (2015-2017) имеет повышенную уязвимость к коррозии и повреждениям, особенно в задней части. Это может приводить к неожиданным ошибкам в блоках управления.
Хотя подвеска Espace V в целом обеспечивает комфорт, она не отличается долговечностью. Быстрее всего изнашиваются втулки стабилизатора, что приводит к характерному стуку при движении.
Особое внимание следует уделить системе 4Control, которая обеспечивает управление всеми четырьмя колесами. Это сложная система с дополнительным механизмом на задней оси. Ее отказ или ремонт обойдется значительно дороже, чем обслуживание стандартной подвески.
Какой двигатель выбрать
- Дизельный 1.6 dCi (R9M). Этот двигатель мощностью 130 или 160 л. с. чувствителен к качеству масла и периодичности обслуживания. При пробегах более 150 000 км могут возникать проблемы с цепью ГРМ и отказами системы EGR и DPF.
- Дизельный 2.0 Blue dCi (M9R). Агрегат (мощностью 160 или 200 л.с.) считается более надежным и стал доступен после рестайлинга 2018 года.
- Бензиновый 1.6 TCe (M5M). 200-сильный двигатель также чувствителен к качеству топлива и масла. Его стоит тщательно проверять на предмет утечек и сбоев.
Все версии Espace V оснащались роботизированной коробкой передач EDC, которая требует регулярной замены масла (каждые 60 000 км). Несвоевременное обслуживание приводит к ускоренному износу сцепления и мехатроники.
Советы специалистов
Эксперты советуют выбирать модели, выпущенные после 2018 года (или даже после 2020 года), поскольку они имеют меньше дефектов и, вероятно, оснащены более надежным 2-литровым дизельным двигателем.
Перед покупкой стоит обязательно провести тщательную диагностику электрики, мультимедиа R-Link 2 и системы 4Control (если она установлена), ведь именно эти элементы генерируют самые дорогие сюрпризы.
Цены в Украине
- Модели с большим пробегом (более 250 000 км) или в базовых комплектациях: от 13 500 до 14 500 долларов.
- Самые распространенные варианты: дизельные 1.6 dCi с пробегом 180 000-220 000 км в средних комплектациях и версии с бензиновым двигателем 1.6 TCe: от 15 000 до 17 500 долларов.
- Модели после рестайлинга (с 2018 года), оснащенные более надежным 2-литровым дизелем (M9R), с меньшим пробегом и в максимальных комплектациях: от 18 000 до 22 000+ долларов.
