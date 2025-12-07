Видео
Україна
Видео

Назван самый быстрый дизельный двигатель в мире

Дата публикации 7 декабря 2025 14:22
Назван дизельный двигатель с самыми высокими оборотами в мире
Mazda 3 2.2 Skyactiv-D Фото: autoexpress.co.uk

Дизельные двигатели традиционно ассоциируются с высоким крутящим моментом и низкими оборотами, однако инженеры Mazda смогли кардинально изменить это представление. Их агрегат Skyactiv-D способен раскручиваться до рекордных для этого типа моторов 5500 оборотов в минуту, оставляя позади даже гоночные прототипы.

Об этом написал Hot Cars.

Секрет успеха

Ключом к достижению таких показателей стало нестандартное инженерное решение. Традиционные дизели работают за счет высокой степени сжатия (обычно от 16:1 до 18:1), чтобы зажечь топливо. Это требует тяжелых и прочных компонентов — поршней, шатунов и коленчатого вала, — которые из-за своего веса не могут двигаться слишком быстро.

Инженеры Mazda пошли другим путем, снизив степень сжатия до рекордного показателя 14:1. Уменьшение давления в цилиндрах позволило использовать значительно более легкие внутренние компоненты. Алюминиевый блок цилиндров, облегченные поршни и более тонкие стенки конструкции уменьшили инерцию, позволив двигателю набирать обороты гораздо быстрее и легче, чем это делают конкуренты.

Мощность и динамика

Благодаря системе двойного турбонаддува (twin-turbo) этот двигатель не только быстро крутится, но и выдает солидные показатели мощности. В своей пиковой конфигурации Skyactiv-D генерирует около 187 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Такая тяга доступна в широком диапазоне оборотов, что делает управление автомобилями, оснащенными этим мотором, динамичным и эмоциональным.

Интересно, что этот гражданский двигатель по показателю максимальных оборотов превзошел даже легендарный болид Audi R10 TDI, который доминировал в гонках Ле-Ман. Немецкий спортпрототип, несмотря на огромную мощность, имел ограничение на уровне 5000 об/мин.

Mazda доказала, что дизельный двигатель может быть не только экономным, но и драйвовым, сочетая эффективность потребления топлива с характером спортивного бензинового мотора.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
