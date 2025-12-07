Названо дизельний двигун з найвищими обертами у світі

Mazda 3 2.2 Skyactiv-D Фото: autoexpress.co.uk

Дизельні двигуни традиційно асоціюються з високим крутним моментом та низькими обертами, проте інженери Mazda змогли кардинально змінити це уявлення. Їхній агрегат Skyactiv-D здатний розкручуватися до рекордних для цього типу моторів 5500 обертів на хвилину, залишаючи позаду навіть гоночні прототипи.

Секрет успіху

Ключем до досягнення таких показників стало нестандартне інженерне рішення. Традиційні дизелі працюють внаслідок високого ступеня стиснення (зазвичай від 16:1 до 18:1), щоб запалити паливо. Це вимагає важких та міцних компонентів — поршнів, шатунів та колінчастого вала, — які через свою вагу не можуть рухатися занадто швидко.

Інженери Mazda пішли іншим шляхом, знизивши ступінь стиснення до рекордного показника 14:1. Зменшення тиску в циліндрах дозволило використовувати значно легші внутрішні компоненти. Алюмінієвий блок циліндрів, полегшені поршні та тонші стінки конструкції зменшили інерцію, дозволивши двигуну набирати оберти набагато швидше і легше, ніж це роблять конкуренти.

Потужність та динаміка

Завдяки системі подвійного турбонаддуву (twin-turbo) цей двигун не лише швидко крутиться, але й видає солідні показники потужності. У своїй піковій конфігурації Skyactiv-D генерує близько 187 к.с. та 450 Нм крутного моменту. Така тяга доступна в широкому діапазоні обертів, що робить керування автомобілями, оснащеними цим мотором, динамічним та емоційним.

Цікаво, що цей цивільний двигун за показником максимальних обертів перевершив навіть легендарний болід Audi R10 TDI, який домінував у перегонах Ле-Ман. Німецький спортпрототип, попри величезну потужність, мав обмеження на рівні 5000 об/хв.

Mazda довела, що дизельний двигун може бути не лише економним, але й драйвовим, поєднуючи ефективність споживання пального з характером спортивного бензинового мотора.