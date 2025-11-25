Найнадійніші дизельні двигуни на авто у 2025 році

Mercedes-Benz 2.0 OM654 Фото: wikipedia.org

Дизельні двигуни залишаються золотим стандартом для тих, хто цінує величезний запас ходу, момент на низах та економічність на трасі. Хоча багато сучасних дизелів у 2020–2025 роках страждають на проблеми з EGR, дорогими DPF або крихкими турбінами, експерти та механіки одностайно виділили п'ять моторів, які заслуговують на звання найнадійніших та найефективніших.

BMW 3.0D B57

Трилітровий рядний турбодизель (265–340 к.с., до 700 Нм) встановлюється на моделі X3, X5, X7, 5 та 7 Series. Вважається одним із найбільш ресурсних агрегатів. Його надійність забезпечують переднє розташування ланцюга ГРМ, потужна турбіна з великим запасом міцності та ідеальна синергія з АКПП 8HP. Двигун демонструє мінімум проблем з сажовим фільтром та вирізняється тихим ходом. При належному обслуговуванні B57 здатен пройти 500 000–600 000 км без капітального ремонту.

Mercedes-Benz 2.0 OM654

Дволітровий двигун (150–245 к.с., до 500 Нм) — нове покоління дизелів для C-Class, E-Class, GLC та Sprinter, розроблене для відповідності суворим екостандартам без втрати ресурсу. Агрегат має алюмінієвий блок з покриттям Nanoslide, що забезпечує низькі вібрації та винятково тихий хід. Він визнаний одним з найбільш економічних дизелів у світі, маючи при цьому простішу конструкцію порівняно з попередником OM651. Реальний ресурс експлуатації підтверджує 400 000–500 000 км пробігу та більше.

Toyota 2.8 D-4D (1GD-FTV)

Чотирициліндровий агрегат (204 к.с., до 500 Нм) спеціально розроблявся для важких умов експлуатації (Hilux, Land Cruiser Prado, HiAce) та є одним з найнадійніших дизелів після 2015 року. Його ключові переваги — надміцна конструкція блока та колінвала, просте охолодження та турбіна з довгим ресурсом, яка толерантна до неякісного палива. Його витривалість у складних кліматичних та дорожніх умовах гарантує пробіг у 500 000–700 000 км без серйозних проблем.

Mazda 2.2 Skyactiv-D

Дизель (150–184 к.с., до 450 Нм) для Mazda 6 та CX-5 став інженерним проривом завдяки унікально низькому ступеню стиску. Це зменшує навантаження, забезпечує тишу, порівнянну з бензиновими двигунами, та високу економічність (5–6 літрів на 100 км траси). Skyactiv-D невибагливий та витривалий, а його реальні пробіги становлять 350 000–450 000 км без значних втручань.

Volkswagen 2.0 TDI (EA288)

Дволітровий двигун (122–200 к.с., до 400 Нм) є головним агрегатом для більшості популярних моделей VW, Skoda та Seat. Цей мотор, що став наймасовішим дизелем Європи, значно надійніший за проблемний EA189. Його переваги: оновлена система впорскування, витривалий DPF, краща термостабільність та висока економічність (4,5–6 літрів на 100 км). При своєчасному обслуговуванні пробіг у 400 000–500 000 км є стандартною нормою.