Самые надежные дизельные двигатели на авто в 2025 году

Дизельные двигатели остаются золотым стандартом для тех, кто ценит огромный запас хода, момент на низах и экономичность на трассе. Хотя многие современные дизели в 2020-2025 годах страдают проблемами с EGR, дорогими DPF или хрупкими турбинами, эксперты и механики единодушно выделили пять моторов, которые заслуживают звания самых надежных и эффективных.

BMW 3.0D B57

Трехлитровый рядный турбодизель (265-340 л.с., до 700 Нм) устанавливается на модели X3, X5, X7, 5 и 7 Series. Считается одним из самых ресурсных агрегатов. Его надежность обеспечивают переднее расположение цепи ГРМ, мощная турбина с большим запасом прочности и идеальная синергия с АКПП 8HP. Двигатель демонстрирует минимум проблем с сажевым фильтром и отличается тихим ходом. При надлежащем обслуживании B57 способен пройти 500 000-600 000 км без капитального ремонта.

Mercedes-Benz 2.0 OM654

Двухлитровый двигатель (150-245 л.с., до 500 Нм) — новое поколение дизелей для C-Class, E-Class, GLC и Sprinter, разработанное для соответствия строгим экостандартам без потери ресурса. Агрегат имеет алюминиевый блок с покрытием Nanoslide, что обеспечивает низкие вибрации и исключительно тихий ход. Он признан одним из самых экономичных дизелей в мире, имея при этом более простую конструкцию по сравнению с предшественником OM651. Реальный ресурс эксплуатации подтверждает 400 000-500 000 км пробега и более.

Toyota 2.8 D-4D (1GD-FTV)

Четырехцилиндровый агрегат (204 л.с., до 500 Нм) специально разрабатывался для тяжелых условий эксплуатации (Hilux, Land Cruiser Prado, HiAce) и является одним из самых надежных дизелей после 2015 года. Его ключевые преимущества — сверхпрочная конструкция блока и коленвала, простое охлаждение и турбина с долгим ресурсом, которая толерантна к некачественному топливу. Его выносливость в сложных климатических и дорожных условиях гарантирует пробег в 500 000-700 000 км без серьезных проблем.

Mazda 2.2 Skyactiv-D

Дизель (150-184 л.с., до 450 Нм) для Mazda 6 и CX-5 стал инженерным прорывом благодаря уникально низкой степени сжатия. Это уменьшает нагрузку, обеспечивает тишину, сравнимую с бензиновыми двигателями, и высокую экономичность (5-6 литров на 100 км трассы). Skyactiv-D неприхотлив и вынослив, а его реальные пробеги составляют 350 000-450 000 км без значительных вмешательств.

Volkswagen 2.0 TDI (EA288)

Двухлитровый двигатель (122-200 л.с., до 400 Нм) является главным агрегатом для большинства популярных моделей VW, Skoda и Seat. Этот мотор, ставший самым массовым дизелем Европы, значительно надежнее проблемного EA189. Его преимущества: обновленная система впрыска, выносливый DPF, лучшая термостабильность и высокая экономичность (4,5-6 литров на 100 км). При своевременном обслуживании пробег в 400 000-500 000 км является стандартной нормой.