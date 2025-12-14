Відео
Головна Авто Від Audi до Volkswagen — що не так з двигуном 1.2 TSI

Від Audi до Volkswagen — що не так з двигуном 1.2 TSI

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 17:40
Audi, Skoda, Volkswagen: названі головні проблеми двигуна 1.2 TSI
Двигун 1.2 TSI (EA111). Фото: wikimedia.org

Двигун 1.2 TSI (сімейство EA111), що випускався у 2009–2015 роках, був поширений у компактних моделях концерну VAG: Audi, Volkswagen, Seat та Skoda. Цей невеликий турбомотор, що прийшов на заміну старим атмосферним 1.6, вирізнявся економічністю та достатньою динамікою. Проте він має низку характерних проблем.

Про це написав Interia.

Реклама
Читайте також:

Ключова проблема

Найбільш відомою і серйозною вадою першої версії 1.2 TSI є ненадійний ланцюг газорозподільного механізму (ГРМ). Виробник спочатку позиціонував це рішення як необслуговуване, однак на практиці ланцюг розтягувався або навіть рвався вже через кілька десятків тисяч кілометрів пробігу, що призводило до серйозного пошкодження двигуна.

У 2012 році ситуація змінилася: виробник вніс корективи в конструкцію, а пізніші версії двигуна 1.2 TSI (EA211) повністю перейшли на більш надійний ремінний привід ГРМ, що усунуло цю проблему.

Паливна система та турбіна

До інших частих несправностей належать проблеми з паливним контуром та турбонаддувом. Водії часто стикаються з тим, що автомобіль довго заводиться, потребуючи кількох спроб, або видає помилки тиску палива. Це, зазвичай, свідчить про необхідність заміни паливної помпи високого тиску та перевірки всієї системи.

Попри помірний тиск наддуву, турбокомпресор також може бути капризним. Типові проблеми, що виникають ще до 100 000 км пробігу, включають втрату потужності та активацію аварійного режиму через несправності актуатора (силового приводу) турбіни або його керування. Перевагою є те, що актуатор часто можна замінити окремо, без необхідності купувати весь вузол.

Також читайте:

Від Renault до Mercedes: чим лякає водіїв двигун 1.3 TCe

Названо найшвидший дизельний двигун у світі

Короткі поїздки та мастило

Конструктивною особливістю двигуна є повільне прогрівання. Якщо автомобіль переважно використовується для коротких поїздок містом, мотор більшість часу працює недогрітим. У такому режимі олива довше залишається густою, що прискорює зношування компонентів.

Експерти рекомендують потенційним покупцям вживаних авто з 1.2 TSI обов'язково перевіряти роботу двигуна на холостому ходу. Мотор може віддячити пристойною довговічністю, якщо він був обслужений з розумом, а критичні елементи (насамперед ГРМ) уже замінені або вдосконалені.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
