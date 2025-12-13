Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Восемь легендарных двигателей Toyota

Восемь легендарных двигателей Toyota

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 17:35
ТОП-8 двигателей, созданных инженерами Toyota
Toyota 5VZ-FE Фото: wikimedia.org

Эксперты составили список из восьми выдающихся двигателей Toyota, которые обеспечили бренду мировую славу благодаря надежности и мощности. В рейтинг вошли как культовые агрегаты для спорткаров Supra и MR2, так и выносливые моторы для внедорожников и уникальный V10 для суперкара Lexus.

Об этом написал Hot Cars.

Реклама
Читайте также:

3S-GTE

Этот 4-цилиндровый турбодвигатель считается одним из лучших в истории компании. Агрегат 3S-GTE прославился благодаря использованию в Toyota Celica GT-Four и MR2. Его прочный чугунный блок и алюминиевая головка блока цилиндров позволили Toyota доминировать в мировом ралли (WRC), а энтузиастам — получать высокую мощность на дорожных авто.

4U-GSE

Этот двигатель, также известный как Subaru FA20, стал сердцем спорткаров Toyota GT86, Scion FR-S и Subaru BRZ. Оппозитный 4-цилиндровый мотор объемом 2 литра обеспечивает низкий центр тяжести, что положительно влияет на управляемость. Хотя его мощность не является рекордной, он идеально подходит для философии легкого заднеприводного купе.

5VZ-FE

Двигатель V6 объемом 3,4 литра серии 5VZ-FE заслужил статус непробиваемого. Он устанавливался на пикапы Tacoma, внедорожники 4Runner и Tundra. Благодаря низкой степени сжатия и прочной конструкции этот агрегат способен преодолевать сотни тысяч километров без серьезных поломок, оставаясь фаворитом среди любителей бездорожья.

Также читайте:

Культовый двигатель Toyota возвращают в производство

Назван худший двигатель Toyota всех времен

1UZ-FE

Этот 4-литровый V8 дебютировал в первом поколении Lexus LS 400. Его разработка стоила Toyota огромных ресурсов, но результат превзошел ожидания. Двигатель отличается невероятной плавностью работы и надежностью, часто преодолевая пробеги более миллиона километров при надлежащем обслуживании.

1LR-GUE

Атмосферный V10 объемом 4,8 литра был создан специально для Lexus LFA в сотрудничестве с Yamaha. Двигатель выдает 560 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Его особенность — мгновенная реакция на педаль газа. Он раскручивается до красной зоны настолько быстро, что аналоговые приборы не успевали за оборотами, поэтому пришлось установить цифровой тахометр. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды.

7M-GTE

Рядная шестерка с турбонаддувом 7M-GTE стала сердцем третьего поколения Supra (Mk3). Это был первый высокопроизводительный двигатель Toyota с системой зажигания без распределителя. Несмотря на известные проблемы с прокладкой головки блока (из-за недостаточного момента затяжки болтов с завода), сам двигатель имеет огромный запас прочности.

2JZ-GTE

Самый известный двигатель Toyota, который устанавливался на Supra четвертого поколения (Mk4). Рядная битурбированная шестерка с чугунным блоком стала легендой благодаря способности выдерживать экстремальные нагрузки. Тюнеры легко форсируют этот мотор до 1000 л.с., а некоторые экземпляры достигают и 2000 л.с. без разрушения блока.

4A-GE

Этот 1,6-литровый двигатель стал душой культовой Toyota AE86. Разработанный совместно с Yamaha, 4A-GE ценится за любовь к высоким оборотам, надежность и простоту конструкции. Он стал символом эпохи доступных японских спорткаров и дрифта.

рейтинг авто автомобиль Мотор двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации