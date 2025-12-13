ТОП-8 двигателей, созданных инженерами Toyota

Toyota 5VZ-FE Фото: wikimedia.org

Эксперты составили список из восьми выдающихся двигателей Toyota, которые обеспечили бренду мировую славу благодаря надежности и мощности. В рейтинг вошли как культовые агрегаты для спорткаров Supra и MR2, так и выносливые моторы для внедорожников и уникальный V10 для суперкара Lexus.

3S-GTE

Этот 4-цилиндровый турбодвигатель считается одним из лучших в истории компании. Агрегат 3S-GTE прославился благодаря использованию в Toyota Celica GT-Four и MR2. Его прочный чугунный блок и алюминиевая головка блока цилиндров позволили Toyota доминировать в мировом ралли (WRC), а энтузиастам — получать высокую мощность на дорожных авто.

4U-GSE

Этот двигатель, также известный как Subaru FA20, стал сердцем спорткаров Toyota GT86, Scion FR-S и Subaru BRZ. Оппозитный 4-цилиндровый мотор объемом 2 литра обеспечивает низкий центр тяжести, что положительно влияет на управляемость. Хотя его мощность не является рекордной, он идеально подходит для философии легкого заднеприводного купе.

5VZ-FE

Двигатель V6 объемом 3,4 литра серии 5VZ-FE заслужил статус непробиваемого. Он устанавливался на пикапы Tacoma, внедорожники 4Runner и Tundra. Благодаря низкой степени сжатия и прочной конструкции этот агрегат способен преодолевать сотни тысяч километров без серьезных поломок, оставаясь фаворитом среди любителей бездорожья.

1UZ-FE

Этот 4-литровый V8 дебютировал в первом поколении Lexus LS 400. Его разработка стоила Toyota огромных ресурсов, но результат превзошел ожидания. Двигатель отличается невероятной плавностью работы и надежностью, часто преодолевая пробеги более миллиона километров при надлежащем обслуживании.

1LR-GUE

Атмосферный V10 объемом 4,8 литра был создан специально для Lexus LFA в сотрудничестве с Yamaha. Двигатель выдает 560 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Его особенность — мгновенная реакция на педаль газа. Он раскручивается до красной зоны настолько быстро, что аналоговые приборы не успевали за оборотами, поэтому пришлось установить цифровой тахометр. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды.

7M-GTE

Рядная шестерка с турбонаддувом 7M-GTE стала сердцем третьего поколения Supra (Mk3). Это был первый высокопроизводительный двигатель Toyota с системой зажигания без распределителя. Несмотря на известные проблемы с прокладкой головки блока (из-за недостаточного момента затяжки болтов с завода), сам двигатель имеет огромный запас прочности.

2JZ-GTE

Самый известный двигатель Toyota, который устанавливался на Supra четвертого поколения (Mk4). Рядная битурбированная шестерка с чугунным блоком стала легендой благодаря способности выдерживать экстремальные нагрузки. Тюнеры легко форсируют этот мотор до 1000 л.с., а некоторые экземпляры достигают и 2000 л.с. без разрушения блока.

4A-GE

Этот 1,6-литровый двигатель стал душой культовой Toyota AE86. Разработанный совместно с Yamaha, 4A-GE ценится за любовь к высоким оборотам, надежность и простоту конструкции. Он стал символом эпохи доступных японских спорткаров и дрифта.