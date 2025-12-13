ТОП-8 двигунів, створених інженерами Toyota

Toyota 5VZ-FE Фото: wikimedia.org

Експерти склали список з восьми найвидатніших двигунів Toyota, які забезпечили бренду світову славу завдяки надійності та потужності. До рейтингу увійшли як культові агрегати для спорткарів Supra та MR2, так і витривалі мотори для позашляховиків та унікальний V10 для суперкара Lexus.

Про це написав Hot Cars.

3S-GTE

Цей 4-циліндровий турбодвигун вважається одним із найкращих в історії компанії. Агрегат 3S-GTE прославився завдяки використанню в Toyota Celica GT-Four та MR2. Його міцний чавунний блок та алюмінієва головка блоку циліндрів дозволили Toyota домінувати у світовому ралі (WRC), а ентузіастам — отримувати високу потужність на дорожніх авто.

4U-GSE

Цей двигун, також відомий як Subaru FA20, став серцем спорткарів Toyota GT86, Scion FR-S та Subaru BRZ. Опозитний 4-циліндровий мотор об'ємом 2 літри забезпечує низький центр ваги, що позитивно впливає на керованість. Хоча його потужність не є рекордною, він ідеально підходить для філософії легкого задньопривідного купе.

5VZ-FE

Двигун V6 об'ємом 3,4 літра серії 5VZ-FE заслужив статус непробивного. Він встановлювався на пікапи Tacoma, позашляховики 4Runner та Tundra. Завдяки низькому ступеню стиснення та міцній конструкції цей агрегат здатний долати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок, залишаючись фаворитом серед любителів бездоріжжя.

1UZ-FE

Цей 4-літровий V8 дебютував у першому поколінні Lexus LS 400. Його розробка коштувала Toyota величезних ресурсів, але результат перевершив очікування. Двигун відзначається неймовірною плавністю роботи та надійністю, часто долаючи пробіги у понад мільйон кілометрів при належному обслуговуванні.

1LR-GUE

Атмосферний V10 об'ємом 4,8 літра був створений спеціально для Lexus LFA у співпраці з Yamaha. Двигун видає 560 к.с. та 480 Нм крутного моменту. Його особливість — миттєва реакція на педаль газу. Він розкручується до червоної зони настільки швидко, що аналогові прилади не встигали за обертами, тому довелося встановити цифровий тахометр. Розгін до 100 км/год займає лише 3,6 секунди.

7M-GTE

Рядна шістка з турбонаддувом 7M-GTE стала серцем третього покоління Supra (Mk3). Це був перший високопродуктивний двигун Toyota з системою запалювання без розподільника. Попри відомі проблеми з прокладкою головки блоку (через недостатній момент затягування болтів із заводу), сам двигун має величезний запас міцності.

2JZ-GTE

Найвідоміший двигун Toyota, що встановлювався на Supra четвертого покоління (Mk4). Рядна бітурбована шістка з чавунним блоком стала легендою завдяки здатності витримувати екстремальні навантаження. Тюнери легко форсують цей мотор до 1000 к.с., а деякі екземпляри досягають й 2000 к.с. без руйнування блоку.

4A-GE

Цей 1,6-літровий двигун став душею культової Toyota AE86. Розроблений спільно з Yamaha, 4A-GE цінується за любов до високих обертів, надійність та простоту конструкції. Він став символом епохи доступних японських спорткарів та дрифту.