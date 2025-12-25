Двигатели-ловушки: с какими моторами не стоит покупать подержанные авто

Двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Фото: wilminkengineparts.com

Выбор автомобиля на вторичном рынке часто превращается в сложное испытание, где главным фактором риска является надежность силового агрегата. Специалисты выделили несколько популярных моторов, конструктивные недостатки которых делают их эксплуатацию после определенного пробега слишком дорогой из-за неизбежности сложных ремонтов.

Об этом написал SUV News.

Реклама

Читайте также:

Дизельный BMW 2.0 (N47)

Этот двигатель получил печальную славу из-за проблем с цепью привода ГРМ, которая склонна к преждевременному растяжению и разрыву. Механизм расположен в задней части силового агрегата, поэтому любое вмешательство требует полного демонтажа мотора, что значительно удорожает ремонт. Кроме этого, зафиксированы частые случаи выхода из строя турбокомпрессоров. Такой двигатель массово устанавливался на модели BMW 1 Series, 3 Series (E90/F30), 5 Series (F10), X1, X3 (2007-2015).

Volkswagen/Audi 1.8-2.0 TSI (EA888)

Ранние версии этих бензиновых агрегатов (первой и второй генераций) известны аномально высоким потреблением масла, объем которого может достигать 1 литра на 1000 километров. Главной причиной аппетита являются конструктивные недостатки поршневых колец, а дополнительным фактором риска выступает ненадежный натяжитель цепи ГРМ. Эти моторы являются основой линейки многих моделей концерна, в том числе Volkswagen Golf, Passat и Audi A4, A6, Q5 (2008-2014).

Также читайте:

Восемь легендарных двигателей Toyota

Назван самый недооцененный дизельный двигатель

Малолитражный Ford 1.0 EcoBoost

Несмотря на компактность и экономичность, этот 3-цилиндровый двигатель имеет уязвимую систему охлаждения, малейшая утечка в которой приводит к перегреву и прогару прокладки головки блока цилиндров. Еще одной серьезной угрозой является мокрый ремень ГРМ: его постепенное разрушение приводит к засорению масляного насоса и последующему масляному голоданию всего двигателя. Этим агрегатом комплектовались Ford Fiesta, Focus, EcoSport (2012-2019).

Мощный BMW 4.4 V8 (N63)

Этот бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом страдает от чрезмерной тепловой нагрузки из-за специфического расположения турбин в развале блока цилиндров. Высокая температура ускоряет деградацию масла, разрушает пластиковые детали и резиновые уплотнители, что приводит к массовым утечкам и выходу из строя топливных форсунок и цепи ГРМ. Такой мотор можно встретить под капотом BMW 5/7 Series, X5, X6 (2008-2016).

Бензиновый Renault 1.2 TCe

Этот силовой агрегат заслужил негативные отзывы из-за склонности к чрезмерному потреблению масла, что часто сопровождается риском внезапного выхода из строя всего узла. Проблема настолько масштабна, что стала причиной многочисленных жалоб и судебных исков от владельцев. Двигатель устанавливался на широкий модельный ряд, включая Renault Captur, Megane и Nissan Qashqai.