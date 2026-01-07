Инвестиция на колесах: какие подержанные авто подорожают в 2026 году

Кроссовер Mazda CX-5 с бензиновым двигателем 2.5 SkyActiv стал одним из самых ликвидных авто, цена на которое стартует от 20 000 долларов. Фото: carscoops.com

Украинский авторынок в 2026 году демонстрирует нетипичную тенденцию, когда определенные подержанные модели не теряют в цене, а становятся дороже. Высокая надежность агрегатов и дефицит качественных предложений на рынке заставляют покупателей платить больше за проверенные временем варианты.

Надежность Subaru и Honda

Гибридный седан Honda Accord девятого поколения удерживает позиции лидера. Модель с бензиновым двигателем и гибридной установкой ценится за беспроблемное электричество, выносливую ходовую часть и стильный интерьер. Это авто считается универсальным выбором, который полностью оправдывает свою рыночную стоимость.

Бренд Subaru стал одним из лидеров ожиданий благодаря обновлению линейки Legacy, Outback и Forester. Эти модели оснащаются надежными бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач (вариаторами), которые демонстрируют высокую выносливость. Спрос на эти авто стабильно растет из-за улучшенного качества сборки и современного дизайна салонов.

Ford Escape и Hyundai Ioniq

Кроссовер Ford Escape четвертого поколения стал одним из самых желанных приобретений в бюджете от 20 000 до 25 000 долларов. Автомобили 2022-2023 годов выпуска комплектуются модернизированным бензиновым двигателем 1.5 EcoBoost или гибридными установками, работающими в паре с автоматической трансмиссией. Такое сочетание обеспечивает ресурс агрегатов свыше 200 000 км.

Электрический Hyundai Ioniq с батареей емкостью 28 кВт стал исключением среди электрокаров, которые обычно быстро дешевеют. Благодаря прошивке, ориентированной на экономию энергии, и высокой надежности батареи, которая не деградирует даже после 100 000 км пробега, цена на модель остается стабильно высокой.

Mitsubishi и Volvo

Mitsubishi Outlander третьего поколения в рестайлинге уверенно держится в ценовом диапазоне от 18 000 до 20 000 долларов. Этот гибридный кроссовер с надежной трансмиссией и выносливым бензиновым двигателем способен преодолевать более 400 000 км при должном уходе, что делает его одним из самых ликвидных предложений.

Настоящим ценовым рекордом стал Volvo XC60 первого поколения (рестайлинг) с дизельным двигателем 2.4 и автоматической коробкой передач. Ухоженные экземпляры 2014-2015 годов выпуска с пробегом около 200 000 км сегодня оцениваются от 22 000 до 25 000 долларов. Высокое качество шумоизоляции и безопасность делают этот дизельный кроссовер объектом охоты для ценителей марки.

Рост стоимости Mazda

Модели Mazda 6 и кроссовер Mazda CX-5 с бензиновыми двигателями 2.5 SkyActiv на классическом автомате продемонстрировали наибольший скачок в цене за последний год.

Mazda 6 (2016 года): выросла с 11 000-12 000 долларов до отметки от 13 000 долларов.

выросла с 11 000-12 000 долларов до отметки от 13 000 долларов. Mazda CX-5: качественные варианты теперь стартуют от 20 000 долларов.

Беспроблемная электрика, ресурс двигателей более 300 000 км и отличное управление обеспечивают этим автомобилям первые места в рейтингах перепродажи.